وزارة التنمية المحلية تدعم جهود تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرا من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير برنامج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول نتائج زيارة المتابعة والدعم الفني بالبرنامج لمحافظة الفيوم .

وأشار التقرير إلي ان الزيارة جاءت في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تم تطبيقها بنجاح في محافظات سوهاج وقنا وساهمت في تحسين المؤشرات التنموية بالمحافظتين وجاري تطبيقها في محافظات المنيا واسيوط ، وضمن أنشطة برنامج الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي ويستهدف توطين الممارسات الجيدة للإدارة المحلية في باقي محافظات الصعيد (الفيوم، بني سويف، الاقصر ، اسوان ) .

وأوضح التقرير الي ان الزيارة استهدفت دعم محافظة الفيوم في تنفيذ النماذج المطورة للأسواق المحلية، من خلال تطبيق الدليل التخطيطي الاسواق الذي انتجه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتم اعتماده والتوجيه نحو تعميمه من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن تطبيق منهجية اجراءات التخطيط التشاركي لمشروعات الإدارة المحلية التي اثبتت نجاحها في سوهاج وقنا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل على تحقيق أهداف التنمية المتكاملة فضلاً عن البدء في تعميم تطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام البرنامج بتصميمها وتنفيذها، بشهادة عدد من المؤسسات الدولية بنجاح البرنامج في إحداث تغيير شامل في ملامح الوضع التنموي اقتصاديا واجتماعيا لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، واعتباره نموذج تنموي قابل للتكرار بمحافظات الصعيد .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن خطة تعميم ممارسات البرنامج والتي كلفت القيادة السياسية نحو تنفيذها، تتضمن سبع مجالات رئيسية وهي التخطيط المحلي المتكامل، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، الممارسات المطورة في تنفيذ ومتابعة المشروعات، وإدارة الأصول وربطها بالصيانة والتشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية والآليات المؤسسية وإعداد الموازنة وفق مؤشرات الأداء والتقدم المحرز بالمحافظات.

وأشار التقرير الي ان فريق التنمية المحلية التقي مع الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، في حضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، وترأس وفد وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، ومدير برنامج الدعم الفني للوزارة، وبمشاركة الدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وممثلي فريق برامج الدعم الفني والتنمية المحلية بصعيد مصر.

وقد أكد الدكتور أحمد الانصاري على أهمية الممارسات التي ارساها برنامج تنمية الصعيد في سوهاج وتأثيرها المباشر على تعظيم استفادة المحافظتين من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها مبادرة رئيس الجمهورية حياه كريمة، وابدى تطلعه لاستفادة محافظة الفيوم من هذه الممارسات بما يخدم ويعزز ويضمن استدامة ما تشهده المحافظة من استثمارات تنموية غير مسبوقة اهمها استثمارات تقدر بحوالي ١٥ مليار جنيه بالمرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة.

وقد شهدت الزيارة عقد جلسة نقاش موسعة مع القيادات التنفيذية وممثلي الغرفة التجارية والتجار وقيادات جهاز مدينة الفيوم الجديدة، وزيارات ميدانيه. لمواقع الاسواق المقترحة في الفيوم فضلا عن تفقد سوق الجملة القائم والذي تسعي المحافظة لنقله لتنظيم وتطوير خدمات الاسواق وسلاسل الامداد المتعلقة بها وتعظيم القيمة المضافة منها.