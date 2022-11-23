وزيرة التضامن: توفير مناخ صالح للاستثمار يحقق نقلة ملموسة فى حياة المجتمعات

جدة - نرمين السيد -

وفى كلمتها أعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع العام والخاص، الذى يأتى مواكبا للجهود المتعاظمة للحكومة المصرية فى الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لمساندة الاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى أن خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مثلث التنمية، وأن المجتمع المدنى يلعب أدوارا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن تعمل على تحفيز عدد من الفرص الاستثمارية الخاصة من خلال إيجاد الشراكات مع القطاع الخاص والحكومى ومؤسسات المجتمع المدنى ممثلة فى عدد من الإجراءات أولها خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية، حيث إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال القانون الموحد الجديد والذى قدم العديد من المزايا أهمها خفض معدلات الاشتراكات التأمينية للقطاع الخاص والحكومى، بما يساهم فى النهاية فى خفض تكلفة الإنتاج، وتيسير إجراءات التامين على العمالة، وميكنة الخدمات التأمينية، والسماح بالتأمين على العمالة الأجنبية، وهو ما ترجم فى سعى العديد من الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية فى مجال الضمان الاجتماعى مع جمهورية مصر العربية بما يحافظ على حقوق العمالة فى الدولتين.

ونوهت كذلك بصندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحق فى إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وشركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات فى أدوات استثمارية مختلفة.

وشددت على أن توفير مناخ صالح للاستثمار يحقق نقلة ملموسة فى حياة المجتمعات الأمر الذى يحتاج إلى إحداث ثقافة استثمارية حقيقية وجهود فعالة متكاملة، وأن الاستثمار يتسع ليشمل البشر والأموال وأن الاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يساهم فى النمو الاقتصادى.

وعن صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أكدت أن الصندوق يعمل على إيجاد بيئة داعمة لتعزيز الصناعات وبناء الشراكات مع الجهات التنموية الدولية، وتسويق المنتجات إضافة إلى توفير التدريب الفنى وإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال وتوفير تمويل للأفراد والجمعيات الأهلية لإقامة المشروعات وقروض متناهية الصغر وتمويل تكافلى بالتعاون مع الكيانات المصرفية والغير مصرفية بفوائد منخفضة وإجراءات ميسرة.

ولفتت القباج إلى التعاونيات الإنتاجية ودورها المهم، ويبلغ عددها فى مصر 484 جمعية على مستوى الجمهورية بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا موزعة على الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة إضافة إلى ما يشهده مراكز التكوين المهنى الخاصة التابعة للوزارة من تطوير.

وأضافت أن وزارة التضامن تعمل على الارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق العدالة والمساواة ونمو اقتصادى قائم على المعرفة.

وفى كلمتها أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أطلقت وثيقة "العقد العربى لمنظمات المجتمع المدنى 2016-2026"، التى تهدف إلى خلق بيئة مناسبة وبناء آلية شراكة ناجحة بين منظمات المجتمع المدنى العربية والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدنى من الاضطلاع بدورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت بأن عقد هذا الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 التى أطلقت فى فبراير 2016 بهدف وضع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها باجهزة الدولة بالاستناد على مبادى التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الاقليمية المتوازنة بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وخلال كلمته، قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، رئيس قمة فينجربرينت، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، إن المؤسسة قررت تنظيم هذا المؤتمر فى ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، بغرض المساهمة فى دعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووجه "محمود" خلال كلمته، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، على رعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر، وجميع الوزراء الذين تفضلوا بالمشاركة فى فعاليات النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت، وجميع الهيئات والوزارات المعنية، الذين ساهموا فى إنجاح فعاليات القمة، بطرح الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاعات المختلفة، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبه المكتب الفنى فى تحقيق التواصل بين المستثمرين العرب والأجانب والمصريين والجهات والمسؤولين فى مصر، لتحقيق التقارب والمساهمة فى إزالة العقبات بغرض تيسير جميع السبل التى تضمن نجاح المشروعات الاستثمارية محل العرض، مؤكدا أن هذا الدور سيكون ممتدا للفترة التى يظهر معها استقرار ونجاح المشروع.

كما أعرب رئيس قمة فينجربرينت، عن أمله فى توقيع بعض العقود للمشروعات الكبرى للحصول على الرخصة الذهبية التى أعلنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الأمر الذى سيسهل الكثير على المستثمرين، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية محل العرض فى الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية، ستكون فى قطاعات الأمن الغذائى والنقل البحرى وإعادة تدوير المخلفات، كما أشار إلى وجود 20 مستثمرا فى المشروعات الكبرى من الإمارات والسعودية وقطر واليابان مشاركين فى فعاليات قمة فينجربرينت علاوة على 40 من رواد الأعمال للمشروعات الصغيرة الواعدة.

ومن جهتها قالت الدكتورة زهرة المدنى، نائب رئيس المكتب الفنى، رئيس مؤسسة المدنى للاستشارات، إن ملتقى ترويج الفرص الاستثمارية فى القطاع العام والخاص، يهدف لإعادة تسويق الفرص الاستثمارية فى القطاع العام والخاص من خلال البحث والمناقشة والعرض على المستثمرين فى القطاعات محل العرض.

ولفتت إلى أن الملتقى سيتمخض عنه حزمة من التعاقدات لإطلاق مشروعات جديدة فى القطاعات الاستثمارية الواعدة، متابعة أن المكتب الفنى خلال فعاليات القمة سيلعب دورا فى تحقيق التقارب بين رجال الأعمال والمستثمرين وجهات ومؤسسات الدولة المعنية بالفرص الاستثمارية محل العرض، وسيواصل المكتب العمل من أجل تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، ولضمان النجاح المرجو لهذه المشروعات المختلفة.

وأوضحت أن قمة فينجربرينت فى نسختها الحالية، تهدف لإطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية فى عدد من قطاعات الاستثمار الواعدة، والمتمثلة فى قطاع صناعة النقل البحرى، وقطاع الأمن الغذائى ومشروعات الاستزراع السمكى والأقفاص البحرية، وقطاع سوق المال وقطاع التكنولوجيا وقطاع التطوير العقارى.

وقدمت الدكتورة زهرة المدنى مقترحا حول استخدام آليات الخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قمة فينجربرينت فى دورتها الخامسة تناقش تحديات ومعوقات الاستثمار، وبحث أحدث المسارات التسويقية للمشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة، بهدف وضع خارطة طريق تسهم فى تذليل كل العقبات وتضمن تحقيق تسويقا احترافيا عالميا للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة فى مختلفة القطاعات.