هشام آمنة: برنامج الوزارة فى صعيد مصر يحقق أهداف التنمية المتكاملة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل على تحقيق أهداف التنمية المتكاملة فضلا عن البدء فى تعميم تطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام البرنامج بتصميمها وتنفيذها، بشهادة عدد من المؤسسات الدولية بنجاح البرنامج فى إحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصاديا واجتماعيا لدفع عجلة التنمية فى المناطق الأكثر احتياجا بصعيد مصر، واعتباره نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد.





وقال وزير التنمية المحلية - وفق بيان اليوم - أن خطة تعميم ممارسات البرنامج والتى كلفت القيادة السياسية بتنفيذها، تتضمن سبعة مجالات رئيسية وهى التخطيط المحلى المتكامل، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، الممارسات المطورة فى تنفيذ ومتابعة المشروعات، وإدارة الأصول وربطها بالصيانة والتشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية والآليات المؤسسية وإعداد الموازنة وفق مؤشرات الأداء والتقدم المحرز بالمحافظات.

وتلقى وزير التنمية المحلية تقريرا من الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول نتائج زيارة فريق المتابعة والدعم الفنى بالبرنامج لمحافظة الفيوم.

وأشار التقرير إلى أن الزيارة جاءت فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتى تم تطبيقها بنجاح فى محافظات سوهاج وقنا وأسهمت فى تحسين المؤشرات التنموية بالمحافظتين ويجرى تطبيقها فى المنيا وأسيوط، وضمن أنشطة برنامج الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية الذى ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبى ويستهدف توطين الممارسات الجيدة للإدارة المحلية فى باقى محافظات الصعيد (الفيوم، بنى سويف، الأقصر،أسوان).

وأوضح التقرير أن الزيارة استهدفت دعم محافظة الفيوم فى تنفيذ النماذج المطورة للأسواق المحلية، من خلال تطبيق الدليل التخطيطى للأسواق الذى أنتجه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتم اعتماده والتوجيه نحو تعميمه من رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن تطبيق منهجية إجراءات التخطيط التشاركى لمشروعات الإدارة المحلية التى أثبتت نجاحها فى سوهاج وقنا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار التقرير إلى أن فريق التنمية المحلية التقى مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وترأس وفد وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، ومدير برنامج الدعم الفنى للوزارة، وبمشاركة الدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وممثلى فريق برامج الدعم الفنى والتنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد الانصارى أهمية الممارسات التى أرساها برنامج تنمية الصعيد فى سوهاج وتأثيرها المباشر على تعظيم استفادة المحافظتين من الاستثمارات الكبيرة التى ضختها مبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة"، مبديا تطلعه إلى استفادة محافظة الفيوم من هذه الممارسات بما يخدم ويعزز ويضمن استدامة ما تشهده المحافظة من استثمارات تنموية غير مسبوقة أهمها استثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وقد شهدت الزيارة عقد جلسة نقاش موسعة مع القيادات التنفيذية وممثلى الغرفة التجارية والتجار وقيادات جهاز مدينة الفيوم الجديدة، وزيارات ميدانية لمواقع الأسواق المقترحة فى الفيوم، فضلا عن تفقد سوق الجملة القائم والذى تسعى المحافظة إلى نقله لتنظيم وتطوير خدمات الأسواق وسلاسل الإمداد المتعلقة بها وتعظيم القيمة المضافة منها.