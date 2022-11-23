يستهدف 10 ملايين مواطن.. «قومى المرأة» يعقد جلسات الدوار بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - ونفذ المجلس القومى للمرأة وبمشاركة مديرية الأوقاف بمحافظات مبادرة حياة كريمة، العديد من جلسات الدوار على التوازى، استهدفت عددا من السيدات والرجال بقرى المحافظات خلال الفترة من 5 وحتى 22 نوفمبر 2022.

وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.