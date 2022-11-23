المناخ مسؤوليتى.. ندوات توعية بالوادى الجديد

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وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أن المديرية استكملت سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف حول جميع ملفاتها للعاملين بالشركات، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتعريف بوحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية والاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصادياً.
وعقدت ندوة توعية لأصحاب المخابز والعاملين بها تحت عنوان "المناخ مسؤوليتى والسلوكيات البيئية وأثرها على المناخ" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة وتوفير بيئة عمل آمنة ومناخ صحى، بحضور 24 عاملا.
وأضاف مدير المديرية، أنه يتم تنفيذ ندوات توعية للمساواة بين الجنسين تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة نفذها مكتب التفتيش العمالى بالخارجة، تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة ومحمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة.
وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم متابعة الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الموشية بمركز الداخلة لـ 5 متدرب على مهنة التوصيلات الكهربائية، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن خطة المديرية للعام 2022 – 2023.
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