محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى، محافظ المنيا، انتظام العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، لافتا إلى أن المتابعة الميدانية، على أرض الواقع والاجتماعات الأسبوعية، أتت بثمارها، وجعلت تلك المشروعات واقعاً ملموساً يشهده القاصى والدانى، فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من خلال تذليل كل المعوقات، وتوفير جميع الأراضى للمشاريع المستهدفة.





وقاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية على الانتهاء، إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية فى باقى المشاريع، بـالـ 19 قطاع خدمى، والتى يتم تنفيذها بـ 192 قرية بإجمالى 757 تابعا فى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، فى المرحلة الأولى، بالإضافة لقرى مركزى "بنى مزار وسمالوط، والمدرجة فى المرحلة الثانية للمبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وممثل مديرية الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المديريات الخدمية.

شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لحدوث أى تقلبات فى الحالة العامة للطقس، وضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، موجها بضرورة التأكد من جاهزية المعدات الخاصة بالوحدات المحلية والهيئات العامة، بالإضافة للمرور والمتابعة لمخرات السيول، كما كلف المحافظ مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة مخرات السيول والعمل على تطهيرها.

وخلال الاجتماع وجه القاضى، الشكر لمديرية التموين على تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، والتى ساهمت فى رصد المخالفين ومحتكرى السلع حيث تم ضبط العديد من مخازن الأرز خلال الجولات الميدانية وتم إعادة بيعها للمواطنين بمنافذ البيع المختلفة بالأسعار المناسبة، مما ساهم فى مواجهة أية أزمات فى السلع.

واستعرض المحافظ، تقريرا لمديرية الصحة والسكان حول عدد من المستجدات بالقطاع الصحى، مؤكدا أن المشروعات التى تم تنفيذها بالقطاع الصحى، ساهمت فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى الخدمات المقدمة للمواطنين،وقد ظهر ذلك جليا فى تحسين الخدمات المقدمة، ومن خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وكذلك الوحدات الصحية والمراكز الطبية، مؤكداً على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تذليل العقبات التى تواجه مسار التنمية الشامل وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

وفى نهاية الاجتماع قدم هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، تقريرا حول موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالى 2022 - 2023، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات.