إعلان نتيجة التصويت الإلكترونى لانتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، عن إعلان نتيجة التصويت الإلكترونى من الجولة الثانية لإنتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالنظامين الفردى والقائمة، تحت شعار كن " قياديا...كن مؤثرا ".





وجاء إعلان نتيجة التصويت الإلكترونى عبر الموقع الرسمى بوابة مصر للشباب والرياضة:

https://www.emys.app/youth/Eldres_voting_final_result_youth

وتمت عملية التصويت الإلكترونى فى جولتها الثانية خلال يومى 21 و22 نوفمبر الجارى، حيث تنافس 609 مرشحا على المقاعد الفردية و51 قائمة على نظام القائمة، داخل 163 مقر انتخابى،وذلك لاختيار 104 مرشحا داخل محافظات هى:

"أسيوط، الشرقية، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، قنا، الإسكندرية، البحيرة، بنى سويف، أسوان، الفيوم، المنوفية، الإسماعيلية" ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم والمسجلين فى الاستمارة الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة عبر بوابة مصر للشباب والرياضة.

وحددت اللجنة فتح باب تلقى الطعون على إجراءات العملية الانتخابية وليس على المرشحين خلال الفترة من 24 لــ 27 نوفمبر الجارى، ويفصل فى الطعون خلال الفترة من 28 لــ 4 ديسمبر المقبل، وإعلان النتيجة المبدئية 5 ديسمبر المقبل، وتتلقى التظلمات والرد عليها خلال الفترة من 6 لــ 11 ديسمبر، وإعلان النتيجة النهائية 13 ديسمبر المقبل وذلك وفقا للتوقيتات الزمنية واللقواعد المنظمة لإجراء العملية الإنتخابية.

ويشكل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوا بالنظام الفردى، ويعين وزير الشباب الثلث الباقى، الفصل التشريعى مكون من دورين انعقاد (عامان)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.