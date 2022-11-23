رفع 1650 إشغال طريق بحى الهرم فى الجيزة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حى الهرم فى تنفيذ حملات لتمشيط الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين، أسفرت عن رفع 1650 حالة إشغال بشوارع الأوتسبير والصفا والمروة والطوابق فيصل وزغلول واللبينى وقطاع هضبة الأهرام، لتسهيل حركة سير المركبات والمواطنين.
كما تابع المحافظ، إيقاف أعمال مخالفة بإقامه مطاعم ومحال بدون ترخيص بقطعة أرض باللبينى، بنطاق فيصل، وإيقاف أعمال إقامة قاعة أفراح بدون ترخيص بالمنصورية، وإيقاف أعمال تشطيب محل مخالف بدون ترخيص بالعقار الكائن رقم 117 قطعة (ز)، كما جرى تحرير محاضر للمخالفين وسحب المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
واطلع المحافظ، على أعمال إزالة التعديات على حرم الطريق العام والأكشاك المخالفة والتند والبروز للمنشآت بشارع سيد صالح بنهاية شارع الملك فيصل، فى إطار تنفيذ إعادة التخطيط للشارع وتطويره ورفع كفاءته ضمن خطه تطوير العشوائيات.
وكلف المحافظ، بمواصلة جهود رفع الإشغالات وعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق العام لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.
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