زياش والنصيرى يقودان هجوم المغرب ضد كرواتيا فى كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 11:31 صباحاً - أعلن وليد الركراكى مدرب منتخب المغرب عن التشكيل الرسمى لأسود الأطلسى لمواجهة كرواتيا المقرر إقامتها الثانية عشر ظهر اليوم، على استاد "البيت"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل المغرب على النحو التالى..

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش

ينافس منتخب المغرب في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا على الترتيب.

موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

من المقرر أن تقام مباراة المغرب ضد كرواتيا فى الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء على ملعب "البيت"، وتضم المجموعة السادسة فى كأس العالم منتخبات المغرب، بلجيكا، كرواتيا وكندا، على أن تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max.

وربما تكون مفاجئة وليد الركراكى المدير الفنى لمنتخب المغرب فى مباراة اليوم هى الدفع بالمهاجم عبد الرازق حمد الله نجم فريق اتحاد جدة السعودى، والذى تعول عليه الجماهير الكثير فى البطولة بعد العودة عقب غياب دام طويلاً خلال السنوات الماضية.

بينما يأمل منتخب كرواتيا فى الحفاظ على هيبته الكروية فى ظل الزخم الشديد، الذى يحوم حول لاعبيه خاصة المخضرم لوكا مودريتش أفضل لاعب فى العالم 2020.

المغرب ضد كرواتيا

وتاريخياً التقى الفريقان فى مباراة واحدة قبل سابق وانتهت بالتعادل قبل أن يلجأ الطرفان للوقت الإضافى ثم ركلات الترجيح، التى انتهت بفوز كرواتيا بنتيجة 9-8 والتى أقيمت فى عام 1996.

ويتفوق تسويقياً منتخب كرواتيا على حساب المغرب، حيث يقف وصيف كأس العالم عند 377 مليون يورو، مقابل 241 مليون لصالح أسود الأطلسى.

ويتصدر النجم أشرف حكيمى قائمة أغلى اللاعبين فى المباراة بواقع 65 مليون يورو، بينما يأتى أغلى لاعب فى كرواتيا جوسكو جفارديول لاعب دينامو زغرب بواقع 60 مليون يورو.