ضمن حياة كريمة.. إطلاق أول شعلة غاز طبيعى فى قرية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - تم إطلاق اول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية المناجاة الكبرى بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).





وناشدت الشركة قاطنى قرية المناجاة الكبرى بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضمانا لتعظيم وسرعة استفادتهم من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك، فى اطار المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة.

وأوضح المهندس محمد قنديل رئيس شركة مودرن جاس أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 800 وحدة سكنية بالقرية ليرتفع عدد قرى محافظة الشرقية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة حياة كريمة الى 6 قرى وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، ويجرى العمل بالتوازى فى أكثر من قطاع.

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