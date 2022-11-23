غدا.. وزراء خارجية المتوسط يجتمعون ببرشلونة بمشاركة مصر والجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - يُعقد غدًا الخميس بمدينة برشلونة الإسبانية المنتدى الإقليمى السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة مصر وجامعة الدول العربية؛ لمناقشة سبل المضى قدمًا لتعزيز التعاون والتنمية والتكامل الإقليمى فى المنطقة الأورومتوسطية.





ويمثل المنتدى الإقليمى فرصة سنوية لعرض ما هو إيجابى وما تم إنجازه على أرض الواقع من تنمية وتعاون اقتصادى وتبادل ثقافى وتوافق بين دول المنطقة حول عدد من الملفات المهمة مثل المناخ والتعليم والبحث العلمى والتكامل الاقتصادى وكل مناحى التعاون التى تهم مواطنينا، بالإضافة إلى بحث سبل وخطط العمل المستقبلية.

كما تشهد أعمال المنتدى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى مع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبى، لبحث سياسة الجوار الجنوبى الجديدة و جهود التكامل الإقليمى فى المنطقة الأورومتوسطية.

ويترأس المنتدى الإقليمى السابع لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط، والبالغ عددهم 42، كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ووزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدى.

وقد أكد السفير ناصر كامل، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ، أن المنتدى الإقليمى يكتسب أهمية خاصة هذا العام؛ نطرًا لانعقاده وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن وزراء خارجية دول الاتحاد يجتمعون فى ظل ما تعانيه المنطقة بأكملها من تأثير الحرب الدائرة فى أوروبا وتداعياتها على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وكذلك على الأداء الاقتصادى من حيث زيادة نسب التضخم وتباطؤ معدلات النمو فى العديد من بلدان جنوب وشمال حوض البحر المتوسط.

وأضاف: "من هذا المنطلق، سيركز الاجتماع الوزارى على تعميق التكامل الإقليمى وتعزيز أطر دفع التعاون القائم بين دول شمال وجنوب المتوسط خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة، وذلك بعدما أبرزت الأزمة الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مدى اعتماد أوروبا على مصادر طاقة بعينها"، منبهًا إلى أن حل تلك الأزمة قد يكون عبر توجه دول الشمال نحو دول جنوب المتوسط والتى، وفقًا للدراسات والأبحاث، إذا أحسنت الاستثمار فى قطاعات الطاقة الجديدة التى تمتلكها، فقد تكون قادرة على توفير احتياجات الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال الحيوى والضرورى.

وكشف السفير ناصر كامل أن تلك النسخة السابعة من المنتدى ستشهد حضورًا وزاريًا واسعًا، فضلًا عن مشاركة كبيرة من قبل شباب ضفتى المتوسط فى مختلف فعاليات المنتدى.