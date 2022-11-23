وزير الزراعة: الدولة تولى الثروة الداجنة أولوية قصوى وتدعم المستثمرين

جدة - نرمين السيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة، اليوم الأربعاء، بالمهندس حسين بحرى رئيس مجلس إدارة شركة أمات للدواجن احدى الإستثمارات السعودية فى مصر والوفد المرافق له، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار.





وتناول اللقاء تسهيل إجراءات تصدير الدواجن وخطة عمل الشركة خلال المرحلة القادمة لزيادة طاقتها الإنتاجية.

‏وأشاد القصير بالعلاقات التاريخية المصرية السعودية والتى تشهد تطورا كبيرا بفضل الجهود التى تبذلها القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين كما أشاد بالتعاون فى مجال الزراعى مرحبا بالاستثمارات السعودية فى مصر.

وأكد وزير الزراعة أهمية دور القطاع الخاص فى دعم قاطرة التنمية مشيرا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية

كما أكد القصير أيضا أن الدولة تولى الثروة الداجنة أولوية قصوى باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائى للمواطنين كما استعرض جهود الدولة فى مجال الثروة الداجنة مؤكدا أنها شهدت طفرة كبيرة ولدينا مشروعات ضخمة متميزة للانتاج الداجنى وان حجم الاستثمارات فى هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 مليون فرصة عمل كما ان مصر تحقق الاكتفاء الذتى من الدواجن وحجم إنتاجها حوالى 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد فى فتح اسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلى.

وقال "بحرى" إن الشركة العربية لأمات الدواجن هى إحدى كبرى شركات صناعة الدواجن فى الشرق الأوسط, تأسست عام 1990

وتمكنت من خلال إقتناء وتدريب أفضل الكفاءات العربية المتوفرة فى مجال الإنتاج الداجن من الوصول إلى معدلات إنتاجية تتفوق على المعدلات القياسية العالمية، وكذلك من الوصول إلى الريادة العالمية فى مجال التلقيح الصناعى، وهى تقنية جديدة ومتفوقة طورتها المجموعة للحصول على كتكوت بمواصفات متميزة

وأشار "بحرى" إلى أن إجمالى استثمارات الشركة فى مصر حوالى مليار جنية وطاقتها الإنتاجية 70 مليون كتكوت سنويا وتستهدف الوصول إلى 100 مليون وتستخدم افضل وسائل التكنولوجيا والبحث العلمى فى جميع مراحل الإنتاج كما توفر الاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.