قواعد العمل لموسم توريد أرز الشعير 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة التموين كل المزارعين وأصحاب الحيازات المنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022 بضرورة الالتزام بتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم.





والإنفوجراف التالى يوضح قواعد العمل لموسم توريد أرز الشعير 2022 والتى أقرتها وزارة التموين. وشددت وزارة التموين على كل المتعاملين فى منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض على ضرورة تطبيق كل القرارات والتوجيهات الصادرة من الحكومة، وعدم ارتكاب أى مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.

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