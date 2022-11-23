مواجهة الشائعات.. الحكومة تنفى إعلانات منسوبة للقوى العاملة عن فرص خارج مصر

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلانات المتداولة المنسوبة للوزارة، والتى تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر.

وأوضحت أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق، مُشددةً على أن أى فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمى على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالى: "من هنا"، أو الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيس بوك"، عبر الرابط التالى: "من هنا"، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجى، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج بديوان عام الوزارة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الاعلانات الوهمية.