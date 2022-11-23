مجلس الوزراء يبحث ملفات مهمة فى اجتماعه الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - بدأ مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس، بالعاصمة الإدارية، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.





ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التى تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى والريف المصرى. ويستعرض المجلس خلال اجتماعه اليوم نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ COP 27، كما يتابع ما تم بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها توافر السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسواق، وملف التعديات على الأراضى وإتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعى، وانتشار فيروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، والإجراءات الخاصة برعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

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