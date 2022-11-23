«الوزراء» يقدم ورقة بحثية جديدة حول عناقيد الرقائق الإلكترونية بمصر

جدة - نرمين السيد - وتهـدف الورقـة البحثية إلـى صياغـة برنامـج عمـل لتوطيـن صناعـة الرقائـق الإلكترونية فـى مصـر مـن خـلال تفعيـل دور العناقيـد الصناعيـة خـال الفتـرة (2022 - 2035)، وذلـك فـى ضـوء التجـارب الدوليـة الرائـدة، والدراسـات السـابقة، والتقاريـر المحليـة والدوليـة، والمقابلات مـع الخبـراء فـى هـذا المجـال.

وأشارت الورقة إلى أهم الخصائص العامـة المشـتركة بيـن الـدول الناجحـة فـى تشـجيع الصناعـات عاليـة التكنولوجيـا بالاعتماد علـى العناقيـد التكنولوجية وكان من أبرزها، توطين وتعميق الصناعات عالية التكنولوجيا فى أماكن جغرافية محددة، وتشجيع ودعـم بنيـة البحـث والتطويـر وخلـق منظومـة تعليـم فنـى متطـورة ووضـع برامـج تدريب قومية لتطوير المهارات الخبرات، والربط بيـن مؤسسـات المعرفـة والصناعة، وتحسـين كفـاءة وفعاليـة الإنفاق على البحث والتطوير فضلا عـن الشراكات المدروسة مع شـركات منتجـات الصناعـات عاليـة التكنولوجيـا، وتشجيع وتنميـة القــدرات الذاتيــة للشــركات والمؤسســات المحليــة علــى التوســع التدريجــى من الصناعــات منخفضــة التكنولوجيــا إلــى الصناعــات متوســطة وعاليــة التكنولوجيــا.

كما اتبعت الدول الرائدة فى هذه الصناعات منهجين عالميين لبناء التنافسية الصناعية وهما، جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وتركيز الجهود لجذب الصناعات عالية التكنولوجيا مثل الصين وسنغافورة وماليزيا، والاعتماد على الشـركات والمؤسسات المحلية وبناء قدراتها الذاتية للتوسع التدريجى من الصناعات المنخفضة التكنولوجيا إلى الصناعات المتوسـطة والعالية التكنولوجيا والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعيـة، والطاقات البشرية الوطنية مثل كوريا الجنوبية، والبرازيل، وتايوان.

وقدمت الورقة برنامج عمل مقترح لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية فى مصر من خلال تفعيل دور العناقيد الصناعية خلال الفترة (2022-2035)، مع اقتراح العمل على 5 محاور بهدف تعزيز تنافسية مصر ورفع ترتيبها فى مؤشـر التنافسية العالمى الذى احتلت فيه مصر فى عام 2019 المرتبة 93 من إجمالى 141 دولة.

ويركز المحور الأول على بناء البنية التحتية الصناعية التكنولوجية من خلال العمل على الإجراءات التالية، إنشاء مركز تخطيط صناعى لتحديـد القطاعـات الصناعيـة الواجـب دعمهـا والتى تؤمن الربحية والمردود الوطنــى والاقتصادى الأعلى وبالأولوية فضلا عــن تحديــد خطــة العمــل اللازمة وآليــة تنفيــذ توطين الرقائـق الإلكترونية بمصـر، وإطلاق العمـل بمشـروع المناطـق الصناعيـة النموذجيـة وتوفيـر الأراضى الصناعيـة، مــع تحديــد التكنولوجيــات المطلوبــة لــكل منطقــة صناعيــة وتحديــد احتياجاتهــا، وتفعيل دور العناقيـد الصناعيـة المتخصصـة فـى صناعـة وإنتـاج الرقائـق الإلكترونية، خلال الفترة (2022-2035).

فيما يتناول المحور الثانى بناء البنية العلمية والبحثية، حيث يقترح هذا المحور عددا من الآليات الساعية لبناء قدرات وطنية تقنية وبحثية، وبناء مخزون استراتيجى من الموارد البشرية التى تمتلك القدرات التكنولوجية الحديثة، ويمكن استغلالها وتوظيفها فى العنقود المقترح، وفى مزيد من العناقيد الصناعية المستقبلية، ومن هذه الآليات وضع بند فى خطة التعليم الفنى للدولة عن العشر سنوات القادمة بالسعى لتخريج دفعات من الفنيين والمهندسين، ومديرى الإنتاج والجودة، والمبرمجين والمصممين والمبتكرين، ملائمة لجميع مراحل إنتاج الرقائق الإلكترونية، وإنشاء وحدة مركزية بالعنقود للبحث والتطوير؛ تقوم هذه الوحدة على كل شؤون البحث والتطوير فيما يتعلق بصناعة الرقائق الإلكترونية، وتفعيل الشراكات الملزمة بين الصناعة والمدارس الفنية المتخصصة ومعامل البحث والتطوير بالجامعات.

أما المحور الثالث فيهتم بتشجيع الشركات الناشئة المحلية من خلال تقديم الدعم التمويلى، وتوفير الإجراءات الجمركية والضريبية التشجيعية، وتقديم الدعـم اللوجسـتى وتسـويق منتجـات الصناعـات التكنولوجيـة المقامـة داخـل العنقـود.

فيما تناول المحور الرابع آليات تشجيع الشركات الدولية، ومن أبرزها الاستفادة من الموارد المحليـة فـى جـذب الاستثمارات الأجنبية مــن خلال استغلال الموارد المصرية وخاصــة وفــرة الرمال البيضاء فى سيناء والتى تعد مــن أفضــل أنــواع الرمــال فــى العالــم التــى يمكــن مــن خلالها الحصــول على السيليكون بدرجة نقاء مرتفعة لذا تقترح الورقة البحثية إعطاء الرمال للشركات الأجنبية التى ستقوم بالاستثمار داخل العنقود بأسعار تنافسية، وأن تقـوم الحكومـة المصريـة بإعطـاء المسـتثمرين الموجوديـن بالعنقـود حـق انتفـاع بالأراضى لمـدة سـبع سـنوات.

ويقترح المحور الخامس تطوير الإطار التشريعى المصرى لكى يكون ملائما للنهوض بالقناعات التكنولوجية عموما وصناعة الرقائق الإلكترونية خصوصا والعناقيد التكنولوجية، وفيما يخص الإطار التشريعى جاءت أبرز مقترحات الباحثون ممثلة فى تكوين لجنة مختصة بالصناعـات عاليـة التكنولوجيا تهدف إلـى متابعـة الوضـع الراهـن للصناعـات التكنولوجيـة وتتبـع المبادرات والخطـط القوميـة الخاصـة بهذا المجال، أما فيما يخص استراتيجيات الدولة المعنية بتنمية الصناعات عالية التكنولوجيا جاءت أبرز المقترحات تحديــد صناعــة الرقائــق الإلكترونية لتكـون الصناعــة التكنولوجيــة الأولى بالرعاية فــى كل مجمعــات الصناعـات التكنولوجيـة وحاضنـات المشـروعات الناشـئة فـى مجـال التكنولوجيا.

وقد أوصت الورقة البحثية باتخاذ الإجراءات والتدابيـر اللازمة لتفعيـل دور العناقيـد الصناعيـة المتخصصـة فـى صناعـة وإنتـاج كل مـا هو "ذكى" كالهواتـف والسـاعات الذكيـة ومكونـات البيـت الذكـى وإنترنـت الأشياء والطائـرات بـدون طيـار والعـدادات الذكيـة والسـيارات الكهربائيـة فـى مصـر، وذلـك مـن خلال صياغـة برنامـج مصـرى لتصنيـع الإلكترونيات طويـل الأمد، ويقتـرح أن تكـون هـذه العناقيـد فـى المواقـع الجغرافيـة التـى تتمتـع بمنـاخ جـاف ودرجـة حـرارة لطيفـة وقريبـة مـن الموانئ كمـدن القنـاة ووسـط وشـمال الصعيـد.

كما اقتـرح أيضا التخصـص فـى إنتـاج وتصنيـع لوحـات الطاقـة الشمسـية، والتـى أصبحـت مـن ضمـن أكثـر الصناعـات التكنولوجية طلبا نتيجــة اتجــاه العالــم نحــو التنميــة المســتدامة، كمــا أنهــا الأساس لتشــغيل المنــزل الذكــى مثلمــا هــو الحــال فــى الــدول المتقدمـة كألمانيـا، واقتـرح أن تكـون هـذه العناقيـد فـى منطقـة الزعفرانـة بالسـويس أو بأسـوان.