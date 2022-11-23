سفير مصر بإسبانيا: مصر تلعب دورا فعالا فى قضايا منطقة حوض المتوسط

جدة - نرمين السيد - وأضاف السفير مكاوى فى حوار خاص مع مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته فى فعاليات النسخة السابعة للمنتدى الإقليمى للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الأربعاء بمدينة برشلونة الاسبانية - أن مصر تولى اهتماما كبيرا لمحيطها بمنطقة البحر الأبيض المتوسط وهو ما يظهر بوضوح فى تنامى العلاقات المصرية مع العديد من دول الشمال ومن بينها اسبانيا، بالإضافة للعلاقات المتميزة التى تربطها ببلدان جنوب المتوسط من الدول العربية الشقيقة.

وتابع أن مصر لديها إسهامات كبيرة فى مختلف تلك الملفات سواء من خلال دورها فى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو فى جهود مكافحة الإرهاب وإبرام اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية للاستفادة من المناطق الاقتصادية للدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد حرص مصر على دعم أطر التعاون متعدد الأطراف فى المنطقة، لافتا فى هذا الصدد إلى الاتحاد من أجل المتوسط، الذى أسهمت مصر مع فرنسا فى تأسيسه عام 2008 لتطوير وتشجيع التعاون بين دول المنطقة وتعزيز الحوار بين ضفتى المتوسط شمالا وجنوبا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه السفير يوسف مكاوى إلى الحرص المصرى على المشاركة فى كل الاجتماعات الدورية التى تعقد فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط سواء على المستوى الوزارى أو على مستوى كبار المسؤولين، مذكرا كذلك بمشاركة مصر بفاعلية فى أنشطة الاتحاد واحتضانها لعدد من الاجتماعات الوزارية لدول المتوسط، فضلا عن دعمها لآلية العمل داخل الاتحاد بعدد من الكوادر المصرية العالية وكفاءات الدبلوماسية المصرية، وعلى رأسهم الأمين العام للاتحاد السفير ناصر كامل.

وفيما يتعلق بالمنتدى الإقليمى السنوى للاتحاد من أجل المتوسط، قال سفير مصر لدى اسبانيا إن مصر تشارك بانتظام فى هذا المنتدى المهم ولاسيما فى الشق رفيع المستوى لوزراء الخارجية، بجانب دورها كمنسق للمجموعة العربية فى إطار المنظمة الأورومتوسية.

وعن العلاقات المصرية الإسبانية، وصف السفير مكاوى تلك العلاقات بالتاريخية الممتدة والمتميزة على مختلف المستويات، لاسيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأوضح أنه من الناحية السياسية، هناك تنسيق مصرى إسبانى مشترك وتوافق الرؤى حيال العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية سواء على المستوى متعدد الأطراف فى الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة أو الاتحاد الأوروبى والتكتلات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد من أجل المتوسط.

ونوه السفير يوسف مكاوى إلى أن العلاقات السياسية المصرية الاسبانية شهدت تطورا إيجابيا ملحوظا خلال السنوات الماضية خاصة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة مدريد عام 2015، والتى مثلت نقلة نوعية فى مستوى الزيارات المتبادلة بين البلدين، ثم زيارة رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز إلى القاهرة فى ديسمبر 2021، وكذلك زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى مدريد فى أبريل الماضى، لإجراء مشاورات سياسية مع الجانب الاسبانى، بالإضافة إلى العديد من الزيارات المتبادلة بين وزراء البلدين فى مجالات النقل والتجارة والصناعة والسياحة والاتصالات، كاشفا عن أنه يجرى الإعداد حاليا لعدد من الزيارات المهمة بين مسؤولى البلدين فى الفترة المقبلة.

وعلى المستوى الاقتصادى والتجارى، أكد سفير مصر لدى اسبانيا، الحرص المشترك على تطوير التعاون ودفعه إلى آفاق أوسع، موضحا أنه تم ترجمة ذلك مؤخرا فى تشكيل مجلس الأعمال المصرى الاسبانى المشترك والذى يشارك فيه ما يزيد على 25 شركة من كبرى الشركات الاسبانية العاملة فى السوق المصرى والشركات المصرية المهتمة بالسوق الاسبانى، متوقعا أن يكون للمجلس دور مهم خلال المرحلة المقبلة فى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفيما يتعلق بحركة التبادل التجارى بين البلدين، لفت إلى أنها شهدت دفعة قوية خلال العام 2022، حيث وصل حجم التبادل التجارى من يناير حتى أغسطس من العام الجارى إلى 7ر2 مليار يورو، مضيفا" أنه فى ضوء هذا النمو، فمن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى ثلاثة ونصف لأربعة مليارات يورو؛ ما يعنى تحقيق نمو بنسبة 100% فى حجم التبادل التجارى بين البلدين مقارنة بالعام الماضى".

وألقى السفير يوسف مكاوى الضوء على أهمية الصادرات المصرية إلى اسبانيا وفى مقدمتها الغاز المسال، والسلع الزراعية، فضلا عن المنسوجات والمشتقات النفطية، مبرزا أن التعاون التنموى والاستثمارى يعد من أهم جوانب العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى والتنمية (إيسيد)، التابعة لوزارة الخارجية الاسبانية، والتى تقوم بتمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة بمصر سواء فى مجالات المياه والطاقة أو تمكين المرأة وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه المجالات فى مصر.

أما عن الجانب الاستثمارى، أوضح السفير مكاوى أنه يحظى باهتمام كبير أيضا فى ظل وجود العديد من الاستثمارات الاسبانية بالسوق المصرى فى مجالات الطاقة الجديدة والنقل ومعالجة المياه والاستزراع السمكى والدواء والصحة، وأن حجم الاستثمارات الاسبانية فى مصر وصل إلى نحو 825 مليون يورو، معربا عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة الاستثمارات الاسبانية فى مصر.

وعلى المستوى الثقافى، وصف السفير المصرى الحركة الثقافية بين البلدين بالنشيطة للغاية، خاصة من خلال المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد، والمركز الثقافى الاسبانى فى القاهرة، إذ ينظمان دائما العديد من الفعاليات التى من شأنها تشجيع حركة التبادل الثقافى بين البلدين.

وثمن السفير مكاوى العلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين، مذكرا بأن الجانب الاسبانى قد شارك فى عملية إنقاذ معبد أبو سمبل الكبير من الغرق فى مطلع الستينات إبان إنشاء السد العالى، وقامت الحكومة المصرية حينها بإهداء اسبانيا معبد ديبود (من معابد مصر القديمة) الذى تم إعادة بنائه بمدينة مدريد ويعد اليوم من أهم معالم العاصمة الاسبانية.

وأضاف أن التعاون فى مجال الآثار ممتد حتى يومنا هذا، حيث تعمل البعثات الأثرية الاسبانية فى الأقصر وأسوان والمنيا، مشيرا إلى التعاون الكبير فى مجال مكافحة الإتجار غير الشرعى بالآثار، مذكرا بضبط السلطات الاسبانية لعدد كبير من الآثار المصرية التى كانت مهربة إلى مدينة فالينسيا (شرقى اسبانيا) وإعادتها إلى مصر أواخر العام الماضى.

كما أكد السفير يوسف مكاوى أن أعداد الطلاب المصريين الدارسين باسبانيا شهدت زيادة خلال السنوات الأخيرة فى ضوء الإقبال الكبير للاستفادة من جودة المحتوى الأكاديمى الذى توفره الجامعات الاسبانية فى مختلف المجالات، فضلا عن بدء عودة حركة السياحة الاسبانية لمصر إلى معدلاتها السابقة الطبيعية عقب انحسار وباء "كورونا".

واختتم السفير المصرى لدى اسبانيا، حواره لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن القاهرة ومدريد لازال لديهما مجالات كبيرة للتعاون والتطوير على مختلف المستويات خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما فى ظل وجود علاقات طيبة وإرادة سياسية من الجانبين لدفع تلك العلاقات.