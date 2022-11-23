انت الان تتابع خبر عاجل .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2022، أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل البرودة في ساعات الليل على كافة الأنحاء، ذلك بفعل ظاهرة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام منذ يوم السبت الماضي.وأوضحت هيئة الأرصاد يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وطالبت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس لأن درجات الحرارة سوف تعاود الانخفاض مرة اخري.