في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا.. وزارة التعليم العالي تشارك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا الذي يُقام تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، استعرض د. أيمن عاشور تقريرًا حول مشاركة الوزارة في عدة مسابقات تكنولوجية في العديد من المجالات المتخصصة التي تُجرى خلال فعاليات المؤتمر والمعرض.

وأشار د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي إلى مشاركة الوزارة فى مسابقة "الأمن السيبرانى"، موضحًا أن المسابقة تهدف إلى التعريف بأساسيات كيفية منع حدوث الهجمات السيبرانية على المستوى الفردي والوعي بكيفية تجنبها، مشيرًا إلى تقديم جائزة مميزة للفائز الأول.

وأوضح د. هشام فاروق أن مسابقة مخرجات التحول الرقمي لحملة درجتي الماجستير والدكتوراه؛ تهدف إلى تشجيع البحث العلمى فى مصر، وربط الأبحاث العلمية الأكاديمية لشباب الباحثين المصريين بالمجتمع، وتشجيع الشباب على البحث العلمى والابتكار، وتوصيل الأفكار الجديدة للمستثمرين لتبنى وتطبيق أفضلها، وتعزيز دور الوزارة عن طريق الاتصال المباشر بشباب الباحثين ودعمهم، وتشترط المسابقة في المتقدمين من شباب الباحثين المصريين الحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه لأخر عامين ماضيين فقط فى مجال التحول الرقمى، وسيتم في هذه المسابقة اختيار أفضل رسالة ماجستير أو دكتوراه ممنوحة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وغيرها فى مجال التحول الرقمى متضمنة مشروعًا يمكن تطبيقه فعليًا فى المجتمع، على أن تكون الجائزة الأولى 35 ألف جنيه، والثانية 25 ألف جنيه، والثالثة 15 ألف جنيه.

ولفت مساعد الوزير للتحول الرقمي إلى مشاركة الوزارة أيضًا في بطولة الألعاب الإلكترونية الجامعية؛ والتي تهدف إلى استعراض التقنية الجديدة في تصميم عوالم افتراضية باستخدامات حلول مايكروسوفت للألعاب التعليمية Minecraft من خلال أنشطة تفاعلية مع الحاضرين؛ لإنتاج عالم افتراضي بسيط لأحد الجامعات الذكية، حيث سيتم تقديم جائزة مميزة للفائز الأول.

ومن جانبه، أشار د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى مشاركة وزارة التعليم العالي في مسابقة الابتكار الجامعية، وتتيح المسابقة لفرق الطلاب الذين قاموا بتطوير النماذج الأولية Prototypes في كل المجالات فرصة التنافس على جوائز للمساعدة في تطوير الخطوة التالية من المشروع، مضيفًا أن المسابقة مفتوحة لكافة الجامعات، وتشترط المسابقة أن يكون الطلاب المصريين فقط هم من قاموا بتطوير المشروع، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، والثانية 35 ألف جنيه، والثالثة 15 ألف جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن المسابقات تشمل مسابقة المشاريع الناشئة، ومن معايير التحكيم في تلك المسابقة: الابتكار، قابلية التوسع، الاستدامة المالية والفنية، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، والثانية 35 ألف جنيه، والثالثة 15 ألف جنيه.

وأفاد المتحدث الرسمي بمشاركة الوزارة في مسابقة تطوير الألعاب المصرية؛ بهدف التنافس وعرض قدرات الطلاب الإبداعية والمبتكرة في مجال تصميم وتطوير الألعاب، على أن تُراجع جميع الألعاب المقدمة للمسابقة على الأقل من اثنين من الأساتذة الأكاديميين أو المتخصصين في مجال صناعة الألعاب، مضيفًا فوز المشاريع المستحقة بجوائز قيمة لتطوير ألعابهم لاحقًا وعرضها في جناح الألعاب في معرض Cairo ICT 2022، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 35 ألف جنيه، والثانية 25 ألف جنيه، والثالثة 15 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT يقام منذ عام 1996، وحظى بشرف رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السبعة أعوام الماضية، ويعد من أبرز ملتقيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا منذ إطلاقه.

للتقديم فى المسابقات المختلفة من خلال الرابط:

www.cairoict2022.mohesr.gov.eg