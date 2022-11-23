وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى مجال البحث والإنقاذ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - فى إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتى مصر واليونان ، قام الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والسيد / نيكولاوس بانايوتوبولوس وزير الدفاع اليونانى بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى بين الجانبين المصرى واليونانى ، وذلك بحضور السيد / سامح شكرى وزير الخارجية المصرى ونظيره اليونانى السيد / نيكوس ديندياس .

ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية فى مختلف المجالات العسكرية ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين .

من جانبه أعرب وزير الدفاع اليونانى عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى ، متمنياً أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين .

أعقب ذلك عقد لقاء بين الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة مع نظيره اليونانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى إطار تدعيم مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واليونانية .

حضر اللقاء الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، والفريق أول / كونستانينيوس فلورس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية ، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .