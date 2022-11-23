الهجرة تستعرض جهودها فى «مراكب النجاة» و«إحياء الجذور» مع سفير فرنسا

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مارك باريتى، سفير فرنسا لدى القاهرة، لتعزيز التعاون فى عدة مجالات، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى.





واستعرضت وزيرة الهجرة جهود الدولة المصرية فى تنظيم قمة المناخ فى مدينة شرم الشيخ، باعتبارها واحدة من أكثر الأماكن السياحية جذبا، وشارك فيها نخبة من زعماء وقادة العالم، مؤكدة أن مصر وفرنسا لديهم تاريخ من التعاون العلمى والثقافى والكثير من الدعم فى مختلف المواقف، مؤكدة أن لدينا كنوز مصرية بالخارج فى مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم فرنسا، التى تضم عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية فى مختلف التخصصات، ومن بينها العلوم والفنون والثقافة والأدب وغيرها من المجالات.

وتناولت السفيرة سها جندى جهود التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج عبر شتى الوسائل، ومن بينهم الجالية المصرية فى فرنسا، مشيدة بجهود السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، ودوره فى دعم العلاقات المصرية الفرنسية، والتى شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة، وكذلك جهود السفير تامر توفيق، قنصل عام مصر فى فرنسا، والسفيرة هايدى سرى، قنصل عام مصر فى فرنسا، وحرصهم على إدماج الجالية المصرية فى فرنسا واكتساب المزيد من الخبرات، بجانب الحفاظ على روابط الانتماء لمصر.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الجالية المصرية فى فرنسا قدمت الكثير من المقترحات لتعزيز التعاون بين الشعبين المصرى والفرنسى، بجانب خطط الترويج للمقاصد السياحية فى البلدين، مشيرة إلى التنسيق لإطلاق النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، واختيار فرنسا ضمن قائمة الدول التى تربطنا بها علاقات دبلوماسية قوية لاستضافة لقاءات الشباب من مصر وقبرص واليونان،"3+1"، حيث شهدت النسخ السابقة إطلاق فعالياتها فى أستراليا وبريطانيا، وحريصون على تقوية الصلات مع كل الأصدقاء.

وتناولت السفيرة سها جندى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ودعم السيد الرئيس لجهودها التى تهتم بدعم المناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بالتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعنى بتطوير تلك المناطق فى مختلف المحافظات، ومن بينها 14 محافظة، تأتى ضمن الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود المركز المصرى الألمانى للتدريب ودوره فى التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل للشباب، بالتنسيق مع الجانب الألمانى، وما قدمه المركز من فرص لتوفير تدريبات وإرشاد مهنى للشباب، لإلحاقهم بأسواق العمل فى الخارج، مؤكدة المضى قدما فى فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية، بعد تدريب وتأهيل الشباب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمنع شبابنا من المجازفة بحياتهم فى رحلات الموت، مرحبة بكل سبل التعاون مع الجانب الفرنسى فى هذا الصدد، مشيدة بالجهود التى تبذلها مصر لمنع الهجرة غير الشرعية وتأمين سواحلنا.

وبدوره، أشاد السفير مارك باريتى سفير فرنسا لدى القاهرة، بما قدمته مصر من جهود كبيرة لتنظيم مؤتمر المناخ Cop27، والذى يعد واحدا من أهم المؤتمرات عالميا، لضمان بيئة أكثر نقاء وأمنا، حيث حضره نهبة من أبرز قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، موضحا أن المصريين بالخارج جهودهم مشرفة، ولهم بصمة فى مختلف الدول، كما تناول جهود فرنسا فى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنظمة الهجرة الدولية، والتنسيق فى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء فى الجانب البحثى أو اللوجيستى، موضحا أن مصر لها تجربة رائدة فى هذا المجال، من تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وحول فرص العمل فى فرنسا، أوضح السفير الفرنسى لدى القاهرة، أن فرنسا مجتمع شاب مقارنة بالكثير من الدول التى تعانى تقدم أعمار سكانها، وحريصون على التعاون مع مصر فى ملف الهجرة الآمنة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع الجانب المصرى. مشيرا إلى أن هناك برامج متنوعة للتدريب والتأهيل بجانب الاهتمام بالسيدات وتدريبهن، وإدماج العاملين فى أنظمة الأمن الاجتماعى والتأمين لضمان مساندتهم ودعمهم.

وأضاف السفير مارك باريتى، أن هناك بعض المجالات التى تحتاج إلى المزيد من العمالة الماهرة، موضحا أن علينا التعاون لتوفير البدائل بتدريب وتأهيل الشباب فى بلدانهم، بدلا من أن يلقوا حتفهم مثلما يحدث للمهاجرين، من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد السفير الفرنسى لدى مصر بالتعاون الكبير بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، ومن بينها قطاعات النقل، والتى تشهد طفرة كبيرة مع اهتمام مصر بالبنية التحتية، مؤكدا أن مصر واحدة من الدول المحورية فى المنطقة، وحريصون على العلاقات الاستراتيجية والتأكيد على التعاون لما يحقق صالح الشعبين اللذين تجمعهم روابط تاريخية واستراتيجية.