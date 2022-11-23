وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى مجال البحث والإنقاذ

جدة - نرمين السيد - وقع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ونيكولاوس بانايوتوبولوس وزير الدفاع اليونانى، مذكرة تفاهم فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى بين الجانبين المصرى واليونانى فى إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتى مصر واليونان.





جاء ذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية المصرى ونظيره اليونانى نيكوس ديندياس، ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل فى مجال البحث والإنقاذ الجوى والبحرى.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية فى مختلف المجالات العسكرية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع اليونانى عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى، متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين.

وأعقب ذلك عقد لقاء بين الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة مع نظيره اليونانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.

وتناول اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى إطار تدعيم مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واليونانية.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول كونستانينيوس فلورس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.