محافظ بورسعيد يبحث مع القنصل العام للصين تعزيز سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، يانغ يى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، فى إطار توطيد العلاقات بين الجانبين.





ورحب محافظ بورسعيد بزيارة القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، مستعرضا عددا من أوجه التنمية التى شهدتها بورسعيد فى مختلف المجالات، والتى جرت ضمن خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، مؤكدا تقديم كل الدعم لتحقيق التعاون المثمر بين مصر والصين. ووجه القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدا أن الصين ومصر ستعملان على زيادة تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، مضيفا أن سيكون هناك تعاون أكبر ومبادرات أكثر بين الجانبين، وسنظل داعمين لمصر فى مجالات متعددة.

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