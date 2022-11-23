جامعة عين شمس تستضيف النسخة الرابعة للمؤتمر الدولى للصحة العامة فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - استضافت جامعة عين شمس برئاسة أ.د محمود المتينى، النسخة الرابعة من المؤتمر الدولى للصحة العامة والذى تنعقد دورته هذا العام بعنوان "العدالة الصحية: نحو خارطة طريق لتغطية صحية عالمية، وينظمه سنويا المعهد الإفريقى بالتعاون مع المقر الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية بدول شمال إفريقيا.





و فى كلمته أعرب أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالاحتفال بتخريج 80 من الحاصلين على زمالة معاهد الصحة العامة الإفريقية، لافتا أن عنوان المؤتمر يمثل أهمية كبيرة بالتزامن مع نجاح استضافة ورئاسة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ Cop27 والتى نفخر جميعا بما تحقق طوال فترة انعقاد هذا المؤتمر الدولى الهام، لافتا أن قمة المناخ سلطت الضوء على العديد من المشكلات الدولية التى تمس الإنسانية جمعاء، خاصة وأنها تطرقت للعلاقة الوثيقة بين المناخ والصحة وتأثيرات مشكلات المناخ على جودة الحياة الصحية بشكل عام.

و أشار إلى أن هناك 100 جامعة على مستوى القارة الإفريقية بإمكانهم التعاون معا لرسم خارطة طريق للعمل فى العديد من القضايا الصحية التى تواجهها القارة السمراء.

و قدم أ.د محمود المتينى عرضا تقديميا حول النظام الصحى فى مصر استعرض خلاله ملامح السياسة الصحية فى مصر ومؤشرات عن القطاع الصحيو جهود الدولة المصرية فى مجال الرعاية الصحية.

حيث أوضح سيادته عددا من التقاط البارزة فيما يتعلق بالرؤية الشاملة عن الخدمات الصحية التى تم تقديمها للمصريين فى السنوات القليلة الماضية ومنظومة التأمين الصحى الشاملة والمبادرات الرئاسية التى غيرت الكثير من الأوضاع الصحية للمصريين ومنها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة "حياة كريمة".

كما تناول أبرز المبادئ الرئيسية لقانون جديد للتأمين الصحى الشامل،و أشار إلى جهود القطاع الصحى الخاص فى تطوير منظومة الصحة فى مصر وكيف نجحت مصر فى تقديم رؤية جديدة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.

وقدم رؤية شاملة للتعريف بقانون الشراء الطبى الموحد ونجاح هيئة الدواء المصرية فى اجتياز الاعتماد المتقدم فى مجال اللقاحات، مؤكدا أن حجم ما تم إنفاقه على الرعاية الصحية فى مصر خلال العام الحالى بلغ 109 مليار جنيه، بزيادة تقدر ب 16.27% مقارنة بالعام الماضى وفق ما أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية وهو مؤشر يؤكد استمرار وزيادة اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الصحى وتوفير حياة صحية أفضل للمواطن المصرى.

واختتم بعرض مقترحات لتفعيل الاستراتيجيات الصحية فى مصر.

ومن المقرر أن تتواصل فاعليات المؤتمر حتى الخميس المقبل وتتضم فاعلياته عددا من ورش العمل والجلسات الهامة فيما يخص حال الصحة فى دول إفريقيا.