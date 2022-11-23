انت الان تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. قطع المياه عن أكثر من 12 منطقة في المنوفية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية عن قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2022 عن بعض مناطق أشمون والباجور وبركة السبع ومنوف وشبين الكوم والشهداء وقويسنا بقرى العقارية والفوري وكفر المجابرة والمحافظة وأبوعيشة وزهرة والكرم الأخضر ومنشأة صالح وكفر الياسوأوضحت مياه شرب المنوفية، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 6 ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الثالثة مساءً، بسبب أعمال الصيانة الدوري ورفة كفاءة الشبكات.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.