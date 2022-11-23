انت الان تتابع خبر لمدة غير معلومة .. قطع الكهرباء عن أكثر من 7 مناطق في القليوبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق مركز طوخ.

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية:

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء علي لفترة غير محددة بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الانتهاء من الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.