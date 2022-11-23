انت الان تتابع خبر حذف المواطنين من بطاقات التموين لشهر نوفمبر.. الحقيقة كاملة اعرفها بعد إثارة الجدل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ازداد البحث كثيراً في الساعات الأخيرة الماضية عن حقيقة حذف المواطنين من بطاقات التموين لشهر نوفمبر للعديد من الأشخاص الذين يصل دخلهم لـ 9600 جنيه او من يوجد لديهم سيارة حديثة، وهي من الأشياء التي انتشرت مؤخراً على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

المواطنين يصرفون السلع التموينية بشكل طبيعي

ونفي الدكتور عمرو عبد المنعم مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، كل ما انتشر حول حذف المستفيدين من بطاقات التموين اثناء الوقت الحالي، ولا يوجد أي عمليات خاصة بحذف المستفيدين من بطاقة التموين حالياً، وذلك سواء للمواطنين الذين ينطبق عليهم محددات للدعم، وذلك سواء كان الدخل أو امتلاك سيارة حديثة مع بطاقات التموين.

وأوضح مدكور أن حذف المواطنين من على بطاقات التموين توقف من شهر يونيو 2022، وأيضاً أنه لا يوجد أي حذف للمواطنين في الوقت الجاري، والإشارة أيضاً إلى أنه لم يتم تحديد أو الكشف عن أي وقت حتى الآن يحذف فيه المستفيدين من التموين، وأيضاً أن المواطنين قادرين على صرف السلع التموينية طبيعياً.