انت الان تتابع خبر عاجل.. أول قرار من وزير التعليم بخصوص مشروبات الطاقة بالمدارس.. اعرف من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بتكليف كل المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات والوقائية التي تحافظ على صحة الطلاب، والعمل على نشر الكثير من الوعي الصحي واتخاذ الكثير من الإجراءات الخاصة بحظر بيع مشروبات الطاقة في المدارس.

حظر بيع منتجات الطاقة في المدارس

وأكد وزير التربية والتعليم على منع وحظر وبيع أي مشروب طاقة أو أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، وهي التي تشكل خطر كبير على صحة جميع الطلاب، وهي من أبرز الأشياء التي تم الكشف عنها أمام الجميع مؤخراً.

قرار حول انتشار الباعة الجائلين حول المدارس

وحرص وزير التربية والتعليم على إصدار تكليف رسمي بالترتيب مع المحافظة ومديرية الأمن للتخلص من الظاهرة الخاصة بانتشار الباعة الجائلين الذين يتواجدون حول المدارس، وأيضاً التواصل مع جميع أولياء الأمور لحثهم على توعية جميع أبنائهم بأن لا يشتروا المنتجات الغذائية التي تضر صحتهم كثيراَ والعمل على نشر الوعي البيئي والصحي بين جميع الطلاب.