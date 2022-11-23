نشاط الرئيسى السيسى أمس وأخبار الشأن المحلى يتصدران اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان استراتيجية وطنية لصناعة مستلزمات الإنتاج، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالتوسع فى جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة، بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، فى إطار استراتيجية التوطين المحلى لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجى وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع اللواء أ.ح. هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس على جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة الاستخدامات لمصلحة عملية التنمية الشاملة فى الدولة.

وتحت عنوان الرئيس يوجه بتعزيز جهود الدولة لتطوير جزيرة الوراق ، ذكرت صحيفة الأخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإشراك وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ذات الخبرة الناجحة فى العمل الميدانى الخدمى والمجتمعى لتعزيز جهود الدولة للتطوير العمرانى لجزيرة الوراق وتزويدها بالخدمات المتكاملة فى إطار تخطيط هندسى حديث ومنظم كما وجه الرئيس السيسى بتدقيق وحوكمة البيانات على أرض الواقع لتنفيذ التطوير على الوجه الأمثل ولتلبية احتياجات وطلبات الأهالى بما فى ذلك التعويضات ذات الصلة.

وأوضحت صحيفة الأخبار أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ. هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطوير وتنمية جزيرة الوراق... وقد تم فى هذا الإطار عرض الموقف التنفيذى الخاص بالمخطط الإستراتيجى لتطوير وتنمية جزيرة الوراق، لاسيما ما يتعلق بإنشاء الأبراج السكنية الحديثة بوحدات صغيرة وكبيرة المساحة، فضلا عن جهود رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، خاصة أعمال الكهرباء ومد مسارات الكابلات لمحطات التحويل الكهربائية، إلى جانب أعمال تغذية المياه والصرف الصحى، وكذلك تصميمات شبكة الطرق الداخلية

وفى تناولها للشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة الأهرام ، تحت عنوان وزير الدفاع يشيد بتجهيزات منشآت القيادة الاستراتيجية ، أن الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قام بجولة تفقدية لمقر القيادة الاستراتيجية، فى إطار المتابعة الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع المنشآت والمبانى الجديدة بمقر القيادة، رافقه خلالها الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن الجولة تضمنت المرور على عدد من المبانى الخدمية، واستمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل تناول استعراض منظومة العمل، وآخر التطورات والتجهيزات بتلك المبانى الخدمية وما تقدمه من خدمات، أعقبها المرور على نماذج من تجهيزات الكليات والمعاهد العسكرية، بالإضافة إلى جولة تفقدية لمقر قيادة الأكاديمية العسكرية الجديدة، وأرض احتفالات التخرج الجارى تنفيذها للوقوف على مدى الجاهزية التى وصلت إليها الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأشاد الفريق أول محمـد زكى، خلال الجولة، بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مبانى القيادة الإستراتيجية ومنشآتها وفقا للمدة الزمنية المخططة، مؤكدا حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية فى شتى المجالات، ومواكبة التقدم العلمى والتقنى لتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات، بما يسهم فى تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية.

وتحت عنوان مصر تتقدم فى تصنيف مؤشر نضع الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى ، ذكرت صحيفة الأخبار أن أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات تقدم مصر فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية للعام الحالى، الصادر مؤخرا عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر الذى يقيس أربعة محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية، وأوضح أن مصر كانت ضمن الدول ذات الأداء المرتفع جدا بالتصنيف (B) وفقا لتقرير البنك الدولى عام 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الوزير لمناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بدعم التحول الرقمى للوصول إلى مصر الرقمية بالإضافة إلى استعراض مستهدفات المجتمع الرقمى والرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات.

وتناول الاجتماع أهداف استراتيجية المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى والتى تتمثل فى توفير خدمات حكومية سهلة وخلق فرص عمل رقمية وتطوير العمل الحكومى.

وأشار د. عمرو طلعت إلى مستهدفات المجتمع الرقمى والتى يتم تنفيذها من خلال تضافر جهود كافة قطاعات الدولة وتتضمن تحديث التصميم الهندسى لاستحداث خدمات رقمية مركبة وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة.

وتحت عنوان الملا: تنامى المشروعات حافز لزيادة القدرات الإنتاجية ، ذكرت صحيفة الأخبار أن المهندس طارق الملا وزير البترول، أكد أهمية التركيز خلال الفترة الحالية على التوسع وزيادة خطوط الإنتاج وقدرات تصنيع المضخات محليا فى ظل الفرص المتاحة بقطاع البترول والغاز وتنامى مشروعات القطاع وأنشطته مما يعد حافزا كبيرا للتوسع وزيادة القدرات الإنتاجية من هذه المضخات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع سيزار اليزوندو رئيس شركة روهر بمين الألمانية والوفد المرافق له لبحث سبل دعم وتعزيز أنشطة التصنيع المحلى للمضخات من خلال الشراكة القائمة بين قطاع البترول والشركة فى مصنع المصرية الألمانية للمضخات «روهر بمين مصر « بالسويس.

وأشار الوزير إلى أن أنشطة الشركة تشهد نموا متزايدا خلال الفترة الأخيرة انعكاسا لنجاح استراتيجية الوزارة لتحقيق تقدم فى تصنيع الطلمبات التى تحتاجها مشروعات البترول والغاز محليا كذراع تنفيذية للقطاع فى تصنيع المضخات محليا.

كما أشاد الوزير بما تقدمه الشركة من خطوات مهمة فى مجال الدعم الفنى والصيانة للمضخات بكافة أنواعها ووجه بزيادة التعاون والتنسيق بين الشركة وشركات قطاع البترول فى هذا المجال والاستفادة من ذلك.

وفى الشأن الثقافى وتحت عنوان تحت رعاية قرينة الرئيس استمرار تلقى طلابات التقدم لجائزة المبدع الصغير حتى نهاية ديسمبر ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن وزارة الثقافة، ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، تستمر فى تلقى طلبات التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الثالثة حتى نهاية ديسمبر ۲۰۲۲ تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس.

وأشارت الصحيفة إلى أن أ.د. نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، كانت قد أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضى عن فتح باب التقدم للجائزة للفئتين العمريتين من سن 5 وحتى 12 عاما، ومن سن ۱۲ حتى 18 عاما، فى مجالات: الآداب القصة القصيرة - الشعر - التأليف المسرحى، الفنون الرسم العزف على البيانو - العزف على الكمان - الغناء، وفى مجال الإبداع والابتكار التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية، وتخصص جائزة واحدة للفائز فى كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه.. يمكن الاطلاع على الشروط وكافة تفاصيل الجائزة، من خلال صفحة الجائزة على الفيسبوك جائزة الدولة للمبدع الصغيرة أو الموقع الخاص بالجائزة GE.PKC.WWW.