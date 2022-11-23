أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 23 نوفمير 2022

جدة - نرمين السيد - الجزائر

تشارك الجزائر ممثلة فى وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، بنيامى "النيجر"، فى اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، الذى ينعقد فى إطار التحضير للقمة الاستثنائية حول التصنيع والتنوع الاقتصادى بالقارة، وكذلك منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

لندن

يلتقى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا برئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك وعدد من المسئولين البريطانيين، خلال زيارته للندن التى تستغرق يومين ويعقد آماله فى حشد دعم استثمارات المملكة المتحدة فى جنوب إفريقيا لتقوية التنمية الاقتصادية والصناعات هناك.

برلين

يستقبل المستشار الألمانى أولاف شولتس، رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس ويجريان مباحثات ألمانية قبرصية تركز على القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا الطاقة والأمن، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

الإسكندرية

تبدأ فعاليات المؤتمر الدولى الثانى والعشرين، الذى تنظمه كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة.

فيينا

يجرى المستشار النمساوى كارل نيهمر، فى العاصمة الكرواتية زغرب محادثات مع كبار المسئولين حول تعزيز التعاون الثنائى ودعم العمل الأوروبى المشترك.

يريفان

تنطلق قمة مجلس الأمن الجماعى التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى، ومن المقرر أن يجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اجتماعا مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو على هامش القمة.

الدوحة

تستكمل مباريات الجولة الأولى لكأس العالم، بإقامة أربعة لقاءات ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة للمسابقة يلتقى خلالها المنتخب المغربى مع نظيره الكرواتى على إستاد "البيت"، ويقص منتخبا ألمانيا واليابان شريط المجموعة الخامسة لمونديال 2022، وذلك على استاد "خليفة الدولى"، ويسجل منتخب إسبانيا - بطل العالم عام 2010 - ظهوره الأول فى المونديال القطرى، عندما يواجه منتخب كوستاريكا على استاد "الثمامة"، ضمن المجموعة الخامسة، ويوجه منتخب بلجيكا نظيره الكندى ضمن منافسات المجموعة السادسة.