رئيس الوزراء يتابع جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور محمد فريد أبرز القرارات والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ تكليفه بالمسئولية فى أغسطس الماضى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التى تسهم فى تنشيط البورصة المصرية بشكل خاص، أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية، أشار الدكتور محمد فريد إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها من بينها إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادى؛ منها تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.

وأوضح فريد أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة فى ذات جلسة التداول، لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات، كما تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، حفاظا على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسنى النية.

وتطرق إلى قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التى تتسق مع التوجهات الدولية.

وأضاف أنه تم عقد مباحثات مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج؛ لزيادة فرص استثمار المصريين بالخارج فى البورصة، وذلك ضمن جهود الهيئة لرفع مستويات الوعى والمعرفة المالية للمصريين بالخارج بكيفية الاستثمار والادخار من خلال البورصة، والاستفادة من خدمات الهيئة ومنها التأمين وأنشطة التمويل الأخرى.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة فى إطار تعزيز عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، أوضح فريد أنه تم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وفق صيغ التمويل الإسلامى، فى إطار سعى الهيئة لتعظيم الأثر التنموى لكل أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادى، كما تم إجراء حوار مجتمعى مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية فى إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر فى دعم نمو الاقتصاد القومى.

وأضاف أنه تمت الموافقة على إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لإحدى محافظ التمويل الاستهلاكى ضمن جهود الهيئة لتنويع الحلول التمويلية التى تدعم النشاط الاقتصادى، كما تمت الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه، هى الأكبر فى تاريخ الهيئة، بما يعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالى غير المصرفى فى توفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادى.

وأشار رامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى ارتفاع المؤشر الرئيسى EGX 30 بنسبة 32.8% منذ بداية شهر أغسطس؛ مصحوبا بارتفاع متوسط التداول اليومى إلى 1.6 مليار جنيه. كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 30٪ خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف والإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى أدى إلى ارتفاع متوسط التداول اليومى خلال الشهر التالى للقرار، مؤكدا أن الأسهم المقيدة تتمتع بتقييمات ربحية مرتفعة مع إمكانات كبيرة للصعود.

واستعرض الدكانى نتائج الجولات الترويجية للاستثمار فى البورصة المصرية، وكانت الجولة الترويجية الأولى خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2022 فى أبوظبى ودبى، حيث استهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بشأن السوق، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الترويجية خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق إلى جهود التنسيق مع جهات الدولة المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن الطروحات الجديدة ستؤدى إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، ومؤكدا أهمية زيادة تدفقات الاستثمارات المؤسسية نحو الأسهم المدرجة بالبورصة.

واستعرض جهود تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار، وكذا الجهود المبذولة لجعل البورصة وجهة مفضلة لاستثمارات الأفراد، كما أشار إلى البدء فى الخطوات التنفيذية لإنشاء أول سوق إفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، حيث تستهدف البورصة المصرية أن تصبح مصر المركز الرئيسى لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.