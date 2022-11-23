طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر المؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء، طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وكشفت الأرصاد عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية واقصى جنوب الصعيد، بينما تكون متوسطة على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، وتحديدا مرسى علم وحلايب وشلاتين.

ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، فضلا عن السواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 25 16

6 أكتوبر 24 16

بنها 24 16

دمنهور 24 16

كفر الشيخ 25 17

المنصورة 25 17

دمياط 24 15

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 24 16

شلاتين 29 23

الاسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 25 15

وادى النطرون 26 16

مطروح 24 14

السلوم 23 13

سيوة 24 11

العريش 24 17

رفح 25 16

الطور 27 16

كاترين 20 08

رأس سدر 26 18

نخل 24 11

طابا 25 15

نويبع 27 14

حلايب 26 21

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 20

الفيوم 27 14

بني سويف 26 14

المنيا 27 14

أسيوط 27 13

سوهاج 29 14

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 32 19

الوادى الجديد 31 15

أبوسمبل 31 18

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 20