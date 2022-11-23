حكم الدعاء الجماعى عند قبر المتوفى

جدة - نرمين السيد - الدعاء للميت عند القبر وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "مِن السُّنة أن يقف المشيِّعون للجنازة عند القبر ساعةً بعد دفن الميت والدعاء له". وأضافت: "الدعاء للميت والذِّكْر عند قبره يكون سرًّا أو جهرًا، وبأي صيغةٍ تشتمل عليه؛ فالأمر في ذلك واسعٌ، والدعاء في الجَمْعِ أرجى للقَبول، وأيقظُ للقلب وأَجْمَعُ للهمة، وأَدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى". حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أجابت على سؤال ورد إليها ونصه: ما حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال؟

وأكدت الدار، عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن الألعاب الإلكترونية منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم. أوضحت أنها تكون مباحة إذا خلت عن المحظورات وكانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده فى تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط ألَّا يكون فيها محظورٌ شرعى كالمقامرة وغيرها، ومنضبطة بالمعايير التربوية التى تتبع فى تعامل الأطفال مع مثل هذه الألعاب. وأكدت أنها تكون محرمة إذا كانت ممنوعةً؛ لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على محظور كالمقامرة، أو المناظر الإباحية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل العنف، أو الاستهانة بالمقدسات، أو كانت تروِّج مفاهيم سيئة مفسدة لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان.

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