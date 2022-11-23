انخفاض فى الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تقلبات الطقس فى 6 أيام

جدة - نرمين السيد - درجات الحرارة

وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وتحديدا من يوم غد الخميس، ليسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار الغانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا على أنحاء الجمهورية بمقدار من درجتين إلى 3 درجات مع نشاط الرياح الذى يؤدى لزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مضيفة أن هناك فرص لسقوط الأمطار بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وستمتد للمناطق الداخلية ولكن الكميات الأكبر من الأمطار ستكون على المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط.