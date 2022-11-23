انخفاض فى الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تقلبات الطقس فى 6 أيام

جدة - نرمين السيد - درجات الحرارة
ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
حالة الطقس
ومن جانبها، قالت الدكتورة منار الغانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا على أنحاء الجمهورية بمقدار من درجتين إلى 3 درجات مع نشاط الرياح الذى يؤدى لزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مضيفة أن هناك فرص لسقوط الأمطار بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وستمتد للمناطق الداخلية ولكن الكميات الأكبر من الأمطار ستكون على المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
أوضحت الغانم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" مع الإعلاميتين جاسمين طه زكى وورضوى حسن، والمذاع على قناة "dmc"، أن الأيام الحالية تشهد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة نهارا، ولكن فترات الليل نشعر خلالها بالبرودة خاصة فى ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مشيرة إلى أنه من يوم الخميس المقبل سنشعر بأجواء تشبه الأجواء الشتوية ولكن لن نحتاج للملابس الثقيلة إلا مع بداية فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ فى 21 ديسمبر المقبل.
أشارت الدكتورة منار الغانم إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض خلال فترات النهار بما يتطلب الحفاظ على الملابس الخريفية، وفى فترات الليل لابد من ارتداء الجاكيت فى حال الشعور بالبرودة ليلا، مضيفة أن هناك تباين فى درجات الحرارة بين النهار والليل، ويصل الفرق بينهما إلى 12 درجة مئوية، ولكن تغير نوعية الملابس بشكل كبير خلال الأيام الحالية يؤدى للإصابة بنزلات البرد الشديدة.
أكدت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأمطار ستمتد للمناطق الداخلية بالسواحل ولكن بكميات أقل من المناطق المواجهة للبحر مباشرة، وفرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة حتى الآن ولكن من المحتمل أن تتغير التنبؤات الجوية وفقا لحالة الجو.
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