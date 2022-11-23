وزير السياحة: 272 مليون سائح يريدون زيارة مصر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن 272 مليون سائح يرغبون فى زيارة مصر، وذلك بناء على دراسة تسويقية دقيقة أجراها وزير السياحة السابق، الدكتور خالد العنانى أجريت على مستوى العالم.





وأوضح الوزير - فى تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء - أن وزارة السياحة تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى مصر بمعدلات تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون سائح فى العام. وقال أحمد عيسى: "إننا نحتاج إلى نصف مليون غرفة سياحية لاستقبال ما بين 30 إلى 40 مليون سائح"، مشيرا إلى أن هناك 211 ألف غرفة سياحية فى كل مصر. وأكد أنه يتم العمل على تحسين جودة التجربة السياحية فى المطارات وتحسين مناخ الاستثمار السياحى، منوها بأن مجلس الوزراء وافق على منح تسهيلات وحوافز لحاملى كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم فى قطر.

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