الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء، طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وكشفت الأرصاد عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية واقصى جنوب الصعيد، بينما تكون متوسطة على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، وتحديدا مرسى علم وحلايب وشلاتين.

ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، فضلا عن السواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.