رئيس جامعة طنطا يؤكد أهمية التعاون بين جامعات وسط الدلتا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، أهمية التعاون بين جامعات وسط الدلتا بهدف دعم الأفكار المتميزة، مشيرا إلى أن الجامعات تقوم بدور هام فى تحريك عملية التنمية من منطلق مسئوليتها المجتمعية بما يساعد على تحقيـق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الـشاملة، وذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة طنطا اليوم الثلاثاء للقائم بعمل رئيس جامعة السادات ونواب جامعات تكامل وسط الدلتا "المنصورة والزقازيق والمنوفية وبنها والأزهر"، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة فى الاجتماع الدورى لتكامل جامعات وسط الدلتا، والذى انعقد اليوم للمرة الأولى بمقر جامعة طنطا. ومن جانبه، صرح الدكتور محمود سليم بأن التكامل بين جامعات وسط الدلتا يحقق التعاون لخدمة التنمية الاقتصادية لفئات المجتمع المختلفة تطبيقا لمبدأ الشمول المالى لدعم كافة فئات المجتمع "المرأة – الشباب – ذوى الاحتياجات الخاصة" فى المشروعات التنموية المستدامة، وتعظيم عوائد أفكارهم المتميزة لتنفيذها على أرض الواقع لتساعد على النهوض بالوطن وتنمية المجتمع فى ضوء خطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030. كما أضاف دكتور سليم أن الاجتماع تضمن مناقشة متابعة نتائج الاجتماعات السابقة ووضع أسس لتحقيق جودة أفضل للخدمات وزيادتها والإبداع فى تقديمها لتخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطنى كما تناول عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للجامعة.

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