منتخب فرنسا يبدأ الدفاع عن لقب المونديال برباعية في أستراليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 11:28 مساءً - بدأ منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقب كأس العالم باكتساح نظيره أستراليا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "الجنوب" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، فى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا، وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف القارات الست.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من كريج جودوين في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة لصالح أستراليا، بينما سجل منتخب فرنسا أهدافه عن طريق كل من أدريان رابيوت، أوليفييه جيرو (هدفين)، وكيليان مبابي بالدقائق 27، 32، 68، 71 على التوالي.

وتاريخياً التقى منتخبا فرنسا ضد أستراليا خلال 6 مباريات نجح خلالها بطل النسخة الماضية من بطولة كأس العالم في الفوز خلال 4 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة مثلها.فرنسا ضد أستراليا

وتقابل منتخبا فرنسا ضد أستراليا في مباراتين بنهائيات كأس العالم انتهت بفوز الديوك في الأول بهدفين لهدف والتي أقيمت في النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا، قبل أن يحقق فوز عريض في الثانية بنتيجة 4-1.

ونجح منتخب فرنسا خلال مبارياته ضد أستراليا في تسجيل 14 هدفاً مقابل هدفين للمنافس أستراليا حيث يتصدر أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الايطالي قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 4 أهداف.

وتتجاوز القيمة التسويقية لمنتخب فرنسا أمام أستراليا بمراحل حيث تصل عند بطل كأس العالم عند 997.5 مليون، (مليار يورو تقريباً)، مقابل 37.3 مليون لصالح المنافس.

ويعد النجم كيليان مبابي أغلى لاعب في المباراة بقيمة 160 مليون يورو ويتجاوز بأربع أضعاف وحده قيمة منتخب أستراليا.فرنسا ضد أستراليا

ويعاني منتخب فرنسا من غياب عدد من لاعبيه الدوليين المؤثريين أمثال كريم بنزيما، بول بوجبا، كيمبيمبي، نجولو كانتي عن نهائيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب فرنسا قائمة المنتخبات المرشحة لحصد لقب كأس العالم 2022، المقرر إقامته فى قطر، وفقًا لشبكة أوبتا العالمية للإحصائيات، والتى منحت الديوك الفرنسية النسبة الأعلي بين المنتخبات المشاركة.

وحصد المنتخب الفرنسي كأس العالم مرتين فى تاريخه، الأولى عام 1998، بينما حصد اللقب الثانى فى نسخة 2018، ويأمل فى إضافة اللقب الثالث خلال نسخة مونديال قطر 2022.

وقاد المباراة تحكيمياً طاقم بقيادة الجنوب أفريقي فيكتور جوميز الذي يمثل القارة الإفريقية في كأس العالم المقامة حاليا.

وبهدفيه رفع جيرو أهدافه مع منتخب فرنسا إلى 51 هدفا فى جميع البطولات، والهدف الثالث له فى كأس العالم بعد هدفه فى سويسرا فى كأس العالم 2014 التى أقيمت فى البرازيل وتوج بها المنتخب الألمانى، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وأصبح أولفييه جيرو أكبر لاعب سناً يلعب للمنتخب الفرنسي في كأس العالم بعمر الـ36 عاما و53 يوما، متجاوزاً فابيان بارتيز صاحب الـ35 عاما و11 يوما، وفقا لشبكة "أوبتا" العالمية.

وأصبح أدريان رابيو ثاني لاعب فرنسي هذا القرن يسجل في أول مباراة له في كأس العالم مع المنتخب الفرنسى، بعد كريم بنزيما الذى سجل أول أهدافه فى أول مباراة له في مونديال 2014، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.فرنسا ضد أستراليا

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: بافارد، كوناتي، أوباميكانو، هيرنانديز.

خط الوسط: رابيوت، جريزمان، تشواميني.

خط الهجوم: ديمبيلي، جيرو، كيليان مبابي.

بينما جاء تشكيل منتخب أستراليا كالتالي:

"رايان، أتكينسون، رولز، بهيش، موي، مكجري، إيرفين، ليسيكي، ديوك، وجودين".

فرنسا ضد أستراليا

فرنسا ضد أستراليا

فرنسا ضد أستراليا

فرنسا ضد أستراليا