رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد الحرص على الارتقاء بمستويات البحث العلمى وتنشيطه

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقى، حرص الجامعة على الارتقاء بمستويات البحث العلمى وتنشيطه، وتعميق مفهومه ومنهجيته التى تعتمد على الجودة والابتكار، لأنه يعد أحد أهم الأركان الرئيسية للجامعة، فمن خلاله يرتفع مستوى الكفاءات وتنشأ المشروعات الناهضة؛ وذلك اتساقا مع رؤية الجامعة ورسالتها فى تشجيع التميز البحثى ومكافأة المتميزين فيه.





جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث لشهر نوفمبر، اليوم الثلاثاء، بحضور وكلاء الكليات أعضاء المجلس ومدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث الدكتور وفاء عبد السلام. وأضاف أن الجامعة اعتمدت ذلك فى خطتها الاستراتيجية، لما له من انعكاسات إيجابية على الباحثين أنفسهم من حيث التوجه نحو النشر فى المجلات والدوريات ذات السمعة العالمية المتقدمة، بجانب الإسهام فى تعزيز المكانة العلمية والبحثية للجامعة محليا وإقليميا ودوليا. وعلى هامش الاجتماع، هنأ رئيس الجامعة السادة أعضاء مجلس الدراسات العليا والبحوث الجدد، متمنيا لهم التوفيق ومُساهمتهم فى النهوض بقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة. ووجه رئيس الجامعة بضرورة التعاون مع طلاب الدراسات العليا والتسهيل عليهم فى إطار اللوائح والقوانين المنظمة لخدمة الطلاب والباحثين لتحقيق الشفافية، ودقة وسرعة الإنجاز فى أداء العمل.

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