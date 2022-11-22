انعقاد الاجتماع الأول للجنة العمالية المصرية الكويتية

جدة - نرمين السيد - عـقد الاجتماع الأول لأعمال اللجنة العمالية المصرية الكويتية المشتركة، بالكويت، برئاسة السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ومساعد وزير الخارجية الكويتى للشؤون القنصلية مشعل المضف، وبحضور السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية فى الكويت، والسفير هشام عسران رئيس البعثة القنصلية بالكويت، وممثلى الجهات الفنية المعنية من كلا الجانبين.





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