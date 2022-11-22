جامعة قناة السويس: اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة بدأت اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كما ورد فى اللائحة التنفيذية لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات للعام الدراسى الحالى، وذلك فور اعتماد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات.





وقال مندور، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إنه تم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها بالجامعة، مطالبا بتقديم تقرير تفصيلى عن العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة مع صدور تقرير يومى من اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات.

وعن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، أشار الدكتور ناصر مندور إلى أنه يتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات بعد غد الخميس، ثم إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، يليها تلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، فيما يتم فحص الطعون المقدمة للجنة العليا للانتخابات يوم 29 نوفمبر ليتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر. وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل مع إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، ثم تقام انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر.

كما تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر المقبل.