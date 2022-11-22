جامعة جنوب الوادى تنظم المارثون الرياضى للدراجات

جدة - نرمين السيد - نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة جنوب الوادى، الماراثون الرياضى للدراجات، بمقر الجامعة بقنا، تزامنًا مع نجاح الدولة المصرية فى تنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وضم السباق أكثر من 150 متسابقا ومتسابقة من كليات الجامعة والمجتمع المحيط بالجامعة.





وأطلق رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوى، اليوم الثلاثاء، شارة بدء الماراثون بداية من بوابة الجامعة، مرورًا بكليات الزراعة والحقوق والتجارة والعلوم، والتربية النوعية والتربية الرياضية والصيدلة والتمريض وحتى مبنى المركزية الجديد. وأكد الدكتور يوسف غرباوى أن النجاح الذى حققته مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فخر لكل مصرى منتمى لهذا الوطن الغالى، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المارثون الرياضى بالجامعة رسالة من شباب الجامعة تتعلق بمدى انتمائهم لوطنهم، مؤكدًا أن الجامعة تشجع طلابها على ممارسة الأنشطة الرياضية من أجل إعداد جيل متميز يهتم بالرياضة.

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