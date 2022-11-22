إدارة المجلس الأعلى للآثار تستعرض آخر مستجدات القطاع  

جدة - نرمين السيد - عقد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، حيث استهل الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاجتماع بإحاطة أعضاء المجلس بآخر مستجدات الأعمال والإنجازات التى نفذتها القطاعات المختلفة للمجلس خلال شهر نوفمبر الجارى.





واستعرض د.وزيرى نتائج أعمال البعثات الأثرية المصرية العاملة فى عدد من المواقع الأثرية، حيث تم الكشف فى منطقة آثار قويسنا بمحافظة المنوفية عن بعض العناصر المعمارية، وعدد من الرقائق الذهبية منها اثنان على هيئة جعران والباقى ذات أشكال متنوعة.

كما تم الكشف فى موقع تل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ عن بقايا صالة أعمدة لمعبد بوتو، والذى يُعد إضافة علمية وأثرية لفهم التخطيط المعمارى لمنطقة المعابد بمدينة بوتو، وغيرها.

كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير وترميم المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من جميع الأعمال تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة، كما استعرض ما يتم من أعمال لتركيب محطة للطاقة الشمسية بمتحف شرم الشيخ، وأعمال مشروع تطوير متحف قصر المنيل، مؤكدًا استمرار أعمال العرض المتحفى ونقل القطع الأثرية المختارة لمتحف قناة السويس.

و أشار إلى استمرار تقدم أعمال تنظيف وإزالة الاتساخات من معابد إسنا، والكرنك، ودندرة، وأبيدوس، مما أسفر عن ظهور النقوش والألوان لأول مرة.

كما أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالجهود المستمرة للإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، والتى قامت بظبط 99 قطعة أثرية قبل تهريبها خارج البلاد.

وعلى صعيد الأعمال بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أوضح الدكتور مصطفى وزيرى، أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بقصر الزعفران بنسبة 100%، وأعمال المرحلة الثانية بنسبة 15%، بإجمالى 40% من جميع أعمال المشروع، لافتا إلى استمرار الأعمال بمسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة والتى وصلت نسبة الإنجاز به إلى 95%، وجار أعمال التوثيق للبدء فى تنفيذ تطوير مسجد قانيباى الرماح أمير أخور، ومسجد جوهر اللا له.