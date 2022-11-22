الأعراض وطرق الوقاية والعلاج.. كل شىء عن الفيروس التنفسي المخلوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - ما هي أسباب وأعراض وطرق حماية الطفل من الفيروس المخلوي التفسي؟ سؤال يدور في أذهان الأمهات. موقع “MEDLINE PLUS” قدم كل المعلومات التي تخص هذا الفيروس التنفسي المخلوي،
ومنها:
-تبدأ فترة حضانة الفيروس التنفسي المخلوي RSV من يومين، وتستمر لمدة 6 أيام.
وعن أعراض الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي التالي:
- سيلان الأنف في معظم الحالات.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- آلام في الجسم.
- فقدان الشهية.
- الخمول.
علاج الفيروس المخلوي التنفسي، أشار التقرير أنه يعتمد فقط علي الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات.
نصائح تحمي الطفل عند الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي التالي:
- خلود الطفل للراحة التامة.
- تقديم الأطعمة الصحية للطفل في وجباته اليومية، وتكون غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لتقوية المناعة.
- الحفاظ على تهوية المنزل، ولا سيما غرفة الطفل.
- منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة.
- تشجيع الطفل على تناول المشروبات الدافئة كالينسون والنعناع.
-يعتقد الكثيرون أن هذا الفيروس يمكن علاجه بالمضادات الحيوية ولكن حقيقة الأمر أن هذا النوع من العلاج يكون معتمد فقط علي البكتيريا.
- طرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي التي قدمها التقرير، فهي التالي:
- غسل اليدين باستمرار.
- تنظيف الأسطح.
- ارتداء الكمامة.
- الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.
- اتباع قواعد السعال والعطس، حيث يراعى وضع الفم والأنف في الجزء الداخلي من الكوع، لمنع انتشار الرذاذ في الهواء الجوي.
- تجنب المرضى.
- تنظيف لعب وأدوات الأطفال.
- التهوية الجيدة للمنزل والفصول.