مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة فتاة اصطدمت بسور كوبري هربا من مطاردة سيارة بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة إحدى الفتيات وبصحبتها آخريات، أثناء قيادتها سيارتها بسبب وقوع حادث نتيجة مطاردة سيارة مجهولة لها بمطلع أحد الكباري بالقاهرة.

وأكد المصدر أنه بتاريخ 18 الجاري وحال سير سيارة قيادة (طالبة – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بصحبتها (شقيقتها ، 3 أخريات) ولدى اقترابها من مطلع أحد الكباري بمدينة نصر بالقاهرة، اصطدمت بالحاجز الخرساني بمطلع الكوبري فاختلت عجلة القيادة بيدها، ما أدى إلى إصطدامها بسور الكوبري المشار إليه ونتج عن ذلك وفاتها، وإصابة باقي الفتيات صحبتها بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

وبسؤالهن أيدن ما سبق ولم يتهمن أحد بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وبفحص الكاميرات بموقع الحادث تبين عدم صحة الإدعاءات بشأن مطاردة سيارة مجهولة لسيارة الفتاة المتوفية.