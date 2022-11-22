وزير الصحة: الفيروس المخلوى التنفسى ليس جديدا وعارفين علاجه وأعراضه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، رسالة طمأنة إلى المصريين بشأن الفيروس المخلوي الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذا الفيروس قديم وموجود منذ عام 1956، وليس جديدا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن:" هذا الفيروس عارفين علاجه وأعراضه وكل تفاصيله بشكل كامل، وقمنا بعقد المؤتمر الصحفي لبحث رسالة طمأنة للمواطنين علشان لقينا نوع من أنواع الشائعات".

وتابع : "كل هذا التخوف من جانب المصريين ناتج عن آثار كورونا التي نعاني منها منذ 3 سنوات، ولكن طول عمرنا نتعامل مع دور البرد بشكل عادي وغير مقلق".

وعلق وزير الصحة عن أكاذيب وشائعات جماعة الإخوان الإرهابية لتعامل الدولة مع ملف الصحة وكورونا، قائلا: "هؤلاء مأجورين وأقل من أن أرد عليهم".