خريطة سقوط الأمطار بدءا من الغد وحتى الأسبوع المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث يكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة اعتبارا من الخميس المقبل بقيم تتراوح من 2:3 درجات مئوية ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

الخميس

أمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى و سلاسل جبال البحر الأحمر " حلايب، شلاتين، مرسى علم"

على فترات متقطعة

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة

اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح 40:50 كم ويصل ارتفاع الامواج من 2:3 متر

الجمعة والسبت

أمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مدن القناة و جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

السبت

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

الاحد والاثنين

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وحارعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ويسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر،مشمس على شمال الصعيد

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأقصى جنوب الصعيد

وأمطار متوسطة قد تكون رعدية على جنوب سلاسل البحر الأحمر " حلايب،مرسى علم، شلاتين"

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وشمال الصعيد

طقس القاهرة

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارا، لطيفا مائلا للبرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارا لطيفا ليلا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس حار على جنوب الصعيد و مائل للحرارة على شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برجالصعيد.، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".