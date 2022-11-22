ورش تدريبية للمتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان لتوعية طلاب المدارس

وتتضمن المعسكرات التدريبية للمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مجموعة من المحاضرات وورش عمل لتدريب المتطوعين على كيفية استخدام المكون المرئى فى توعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات،وعقب انتهاء كل معسكر والذى يضم مجموعة من المتطوعين من 4 محافظات،ويستمر على مدار 3 أيام، يتم عقد اختبار شفوى وتحريرى للمتطوعين، لاختيار من اجتازوا الاختبارات لمشاركتهم فى تنفيذ البرامج التوعوية فى المدارس.
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باستمرار تدريب المتطوعين واستثمار طاقاتهم فى تنفيذ البرامج التوعوية حول أضرار تعاطى المخدرات،كما أن المعسكرات التدريبية تهدف إلى زيادة قدرات المتطوعين من الشباب والفتيات المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات،حيث يتم إعداد مجموعة من الشباب والفتيات كقيادات تطوعية للبدء للمشاركة فى تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لحماية طلاب المدارس بالمراحل الإعدادية والثانوية من الوقوع فى براثن الإدمان وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لافتة الى صندوق مكافحة الإدمان يستهدف توعية طلاب المدارس من خلال برامج تعزز من المهارات الحياتية لهم وتنمى قدراتهم على التواصل والتفكير المنطقى ومواجهة المشاعر السلبية وضغط الأقران الذى يمثل أحد أهم أسباب التعاطى لدى النشء وهى جميعها مهارات أساسية لترسيخ قدرات الطلاب على رفض المخدرات، بالإضافة إلى الرد على المفاهيم المغلوطة بشأن المخدرات وتصحيح هذه المفاهيم لديهم.
وألقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى محاضرة خلال إعداد المعسكر التدريبى للمتطوعين لدى الصندوق من محافظات "المنوفية والأقصر والدقهلية وقنا "استعرض خلالها كيفية تنفيذ استراتيجية البرامج التوعوية من خلال استخدام المكون المرئى فى توعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات.
وأجرى عثمان، حوارا مفتوحا مع المتطوعين حول استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب فى إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التى يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعى لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير فى الإدمان من خلال استخدام المتطوعين فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب فى تحليل ما يتعرض له المتعاطى وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة.
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