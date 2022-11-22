كأس العالم 2022.. التعادل السلبى يحسم مواجهة المكسيك ضد بولندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 08:28 مساءً - حسم التعادل السلبى مواجهة منتخب بولندا مع نظيره المكسيكى، والتي أقيمت بينهما على استاد 974، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

المكسيك ضد بولندا

وأهدر النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم برشلونة الإسبانى، ركلة جزاء لصالح منتخب بلاده في مواجهة نظيره المكسيكى.

وسدد ليفاندوفسكى ركلة الجزاء في الدقيقة 58 من زمن المباراة، ثم نجح جييرمو أوتشوا حارس المكسيك الذى يسجل ظهوره فى بطولة كأس العالم للمرة الخامسة فى مسيرته الكروية فى التصدى لها.

وجاء تشكيل منتخب بولندا، كالتالى: تشيزنى، بيريشينسكي، كميل جليك، جاكوب كيويور، ماتي كاش، ياكوب كامينسكي، كريتشوفياك، شيمانسكي، زيلينسكي، زاليفسكي، روبرت ليفاندوفسكى.

فيما يخوض منتخب المكسيك المباراة بالتشكيل التالى: أوتشوا، سانشيز، مونتيس، هيكتور مورينو، جالاردو، هيكتور هيريرا، إدسون ألفاريز، شافيز، لوزانو، هنري مارتن، ألكسيس فيجا.

المكسيك ضد بولندا

بهذه النتيجة، يحتل منتخبى المكسيك وبولندا وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة لكل منهما، خلف منتخب السعودية المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بعد سقوطه أمام الأخضر السعودي بهدفين لهدف في وقت سابق اليوم.

وتجدد اللقاء بين بولندا والمكسيك بعد أكثر من 44 عامًا، على المواجهة التي جمعتهما في دور المجموعات ولكن من الجولة الثالثة، من بطولة كأس العالم 1978 الذي أقيم في الأرجنتين وتوج به البلد المضيف، وانتهى اللقاء بفوز عريض للبولنديين بنتيجة 3-1.

وسجل منتخب المكسيك مشاركته رقم 17 في نهائيات كأس العالم، إذ كانت أفضل نتائج المنتخب الملقب بـ"الألوان الثلاثة"، بلوغ دور ربع النهائي في نسختي 1970 و1986.