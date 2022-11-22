التعليم: دمج مفاهيم التربية السكانية والصحة الإنجابية بالمناهج

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى الإدارة المركزية لتطوير المناهج، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة جذور، لعرض الصورة النهائية من إطار مفاهيم التربية السكانية والصحة الإنجابية.





وبحسب بيان صحفى، حضر الورشة الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هانم أحمد، مستشار وزير التربية والتعليم للتعاون الدولى، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة مها موافى، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد الدكتور أكرم حسن، اهتمام وزارة التربية والتعليم يتضمن مفاهيم السكان والصحة باعتبارهما من القضايا المهمة التى تمس المجتمع كله بجميع فئاته، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تناول القضايا بفكر جديد يقوم على الاستدامة، وتم ترجمة ذلك من خلال دمج المفاهيم والقضايا المجتمعية فى المناهج، مؤكدا أنها تخاطب شريحة عريضة من المجتمع تصل إلى 25%، كما أن أطفال اليوم هم ركيزة مجتمع الغد وبالتالى فإن المحافظة على صحتهم من أهم المنطلقات الضرورية لمستقبل بلدنا.

وأوضح أنه انطلاقا من إيمان وزارة التربية والتعليم ممثلة فى الإدارة المركزية لتطوير المناهج فإن الاستثمار فى صحة المتعلمين هو أحد أسس تطوير التعليم وهو هدف رئيس لخطط تطوير المناهج، ويقتضى ذلك منا صياغة سياسات تعليمية وتدريبية وصحية تهدف إلى تحسين خصائص السكان الصحية والاقتصادية كى تصبح قوة محركة للتنمية الاقتصادية المطلوبة.

وأكد حسن أن لهذا الهدف قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بشأن مفاهيم السكان والصحة الإنجابية ودمجها فى المناهج والأنشطة التعليمية، ووضع إطار لمفاهيم السكان والصحة الإنجابية لتضمينها فى المناهج والأنشطة التربوية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.